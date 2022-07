Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

8,796 EUR -1,12% (04.07.2022, 13:29)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

8,80 EUR -1,83% (04.07.2022, 13:42)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (04.07.2022/ac/a/d)





Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG leicht aus:Die Shortseller des Hedgefonds Citadel Advisors LLC erweitern ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 01.07.2022 ihre Short-Position in den ProSiebenSat.1-Aktien von 0,66% auf 0,70% angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG:1,25% BlackRock Investment Management (UK) Limited (16.05.2022)0,96% Citadel Advisors Europe Limited (01.07.2022)0,70% Citadel Advisors LLC (01.07.2022)0,62% Qube Research & Technologies Limited (12.05.2020)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: