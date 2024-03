Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ProSiebenSat.1-Aktie (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Aktie von ProSiebenSat.1 habe am Donnerstag zeitweise deutliche Kursgewinne von mehr als sieben Prozent verzeichnet. Zuvor habe der Großaktionär Media For Europe (MFE) eine radikale Idee, präsentiert, um den kriselnden Medienkonzern wieder auf Kurs zu bringen. Bis zum Xetra-Handelsschluss sei die Begeisterung aber schon wieder abgeflacht.Media For Europe fordere die Aufspaltung von ProSiebenSat.1. Das wichtige Entertainment-Fernsehgeschäft solle von den "Randaktivitäten" E-Commerce und Dating separiert werden, um den Fokus auf das Kerngeschäft zu lenken, habe der Mailänder Medienkonzern am Donnerstag mitgeteilt.Eine Abspaltung würden zu zwei börsennotierten Unternehmen führen. Einen entsprechenden Vorschlag zur Aufspaltung wolle MFE auf der Hauptversammlung von ProSiebenSat.1 am 30. April einbringen. Im Zuge dessen plädiere das Unternehmen um die Berlusconi-Familie auch für die Aufnahme eines M&A-Experten in den Aufsichtsrat.ProSiebenSat.1 sei in drei Segmente gegliedert: Das Entertainment-Geschäft mit dem Herzstück Joyn sei 2023 für zwei Drittel des Konzernumsatzes verantwortlich gewesen, vor allem durch Werbung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rund 80 Prozent des um Sondereffekte bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) kämen aus dem Kerngeschäft.Ein Dorn im Auge seien MFE dagegen die Dating-Sparte (ParshipMeet Group) sowie das E-Commerce-Geschäft mit Unternehmen wie Flaconi, Verivox und Jochen Schweizer Mydays - von all diesen solle sich ProSiebenSat.1 nach dem Willen von MFE verabschieden. "Der ProSiebenSat.1-Vorstand hat wiederholt seine Absicht zur Separierung der Segmente geäußert, insoweit aber bislang keine wesentlichen Fortschritte erzielt", habe der Großaktionär argumentiert, der gut 29 Prozent der ProSiebenSat.1-Anteile halte.Erst am Mittwoch habe der ProSiebenSat.1-Aufsichtsratschef Andreas Wiele für einen schnellen Konzernumbau mit Fokus auf das Fernsehen und Streaming plädiert. "Ein Mischkonzern, der in vielen Bereichen tätig ist, hat noch nie funktioniert, vor allem nicht im Mediengeschäft", habe Andreas Wiele im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt.Womöglich auch, weil die US-Investmentbank J.P. Morgan in einer ersten Reaktion auf die möglichen Risiken dieses Vorhabens hingewiesen habe. Demnach werde ein überstürzter Verkauf unter schwierigen Marktbedingungen den Wert wohl nicht maximieren.Zwar habe sich die Aktie seit Jahresbeginn wieder um rund 14 Prozent nach oben gekämpft, mit Blick auf den Langfrist-Chart sei die Lage aber immer noch angespannt."Der Aktionär" bleibt bei ProSiebenSat.1 daher zurückhaltend und an der Seitenlinie, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 21.03.2024)Mit Material von dpa-AFX