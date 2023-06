Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (30.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.ProSiebenSat.1 habe am Freitag auf der virtuellen Hauptversammlung angekündigt, die Entlastung des Konzernvorstandes verschieben zu wollen. Grund dafür sei eine interne Untersuchung zu möglichen Unstimmigkeiten beim Gutscheingeschäft der ProSiebenSat.1-Tochter Jochen Schweizer mydays.Es gehe bei der laufenden Untersuchung darum, etwaiges Fehlverhalten im Zusammenhang mit regulatorischen Fragen bei der Tochter Jochen Schweizer mydays zu überprüfen. Der Aufsichtsrat behalte sich auch vor, etwaige Schadenersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder gegebenenfalls zu prüfen. Wichtig: Die Beschlussfassung über die Entlastung des Konzernvorstandes solle nun erst auf der Hauptversammlung im kommenden Jahr erfolgen, habe Aufsichtsratschef Andreas Wiele vorgeschlagen.Der Fall sei im Februar bekannt geworden, als ProSiebenSat.1 überraschend die Vorlage der Konzernzahlen für 2022 und auch das Datum für die jetzt erfolgte Hauptversammlung verschoben habe.Nach damaligen Angaben sei der Hintergrund das Geschäft von Jochen Schweizer mydays im Segment Commerce & Ventures gewesen. ProSiebenSat.1 habe mitgeteilt: "Die Gesellschaft geht nach einem jüngst erhaltenen Hinweis auf der Grundlage der Ergebnisse einer externen Prüfung davon aus, dass die Geschäftstätigkeit ihrer beiden Tochtergesellschaften Jochen Schweizer GmbH und mydays GmbH, die im Wesentlichen im Vertrieb von Gutscheinen besteht, in Teilen unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) fällt." Die Gesellschaft prüfe eine Anpassung des Geschäftsmodells von Jochen Schweizer mydays.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link