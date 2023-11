Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (15.11.2023/ac/a/d)



Die schwache Konjunktur schrecke derzeit viele Werbekunden ab. Das habe der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bereits bei den Quartalszahlen vom 03. August zu spüren bekommen: Der Kurs habe sich seitdem fast halbiert. Am Dienstag habe das Unternehmen nun die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und einen positiven Ausblick für das vierte Quartal gegeben, wodurch die Aktie Rückenwind bekommen habe.In den ersten neun Monaten sei der Umsatz um rund elf Prozent auf knapp 2,6 Milliarden Euro gefallen, während das bereinigte EBITDA um mehr als 35 Prozent auf 243 Millionen Euro eingebrochen sei. ProSiebenSat.1 wolle sich aufgrund der schwachen Nachfrage der Werbekunden auf das Kerngeschäft Unterhaltung konzentrieren und die Streamingplattform Joyn ausbauen."Wir sehen die ersten Zeichen, dass sich der klare Fokus auf unsere strategisch wichtigen Geschäftsfelder auszahlt", so Finanzchef Martin Mildner. Im für die TV-Branche besonders wichtigen Schlussquartal 2023 rechne er bei Umsatz und Gewinn mit leichten Anstiegen.Für das Gesamtjahr dürften die Erlöse dennoch leicht unter der erwarteten Spanne von 3,95 bis 4,25 Milliarden Euro liegen, habe der Fernsehkonzern mitgeteilt. Das bereinigte EBITDA dürfte am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite von rund 600 Millionen Euro (plus/minus 50 Millionen Euro) liegen.Der positive Ausblick für das vierte Quartal sei bei den Anlegern gut angekommen, weshalb die ProSiebenSat.1-Aktie am Dienstag um 12,7 Prozent angestiegen und dadurch der Spitzenreiter im MDAX gewesen sei. Auch heute gehe es für den Kurs rund vier Prozent aufwärts. Aus charttechnischer Sicht treffe er damit auf den GD50, welcher aktuell bei 5,90 Euro verlaufe.Da der positive Ausblick allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und die operativen Probleme bleiben, sollten langfristig orientierte Anleger die Füße stillhalten, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)