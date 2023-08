Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.



Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,948 EUR -3,54% (04.08.2023, 13:30)



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,974 EUR -2,80% (04.08.2023, 13:13)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint als Digitalkonzern führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Dating & Video- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach. Das Unternehmen digitalisiert sein TV-Geschäft konsequent und nutzt gleichzeitig seine Unterhaltungsstärke, um seine digitalen Geschäftsfelder weiter auszubauen. Mit dieser Aufstellung treibt ProSiebenSat.1 die Diversifizierung aus eigener Kraft kontinuierlich voran.



Im Entertainment-Bereich bietet ProSiebenSat.1 beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz adressiert man unterschiedliche Zielgruppen und erreicht im Kernmarkt Deutschland monatlich rund 60 Mio. Menschen. Hinzu kommen knapp 11 Mio. Unique User über die Online-Kanäle. (04.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Aktien von ProSiebenSat.1 hätten am Freitag ihre deutlichen Vortagesverluste ausgeweitet. Die Papiere des Medienkonzerns seien zeitweise um bis zu 3,5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni abgesackt und bis zum Mittag noch um gut zwei Prozent auf 8,00 Euro gefallen. Damit seien sie am heutigen Freitag der zweitschwächste Wert des Tages im MDAX.Am Donnerstag seien nach der Vorlage der Quartalszahlen Zweifel aufgekommen, ob ProSiebenSat.1 angesichts der anhaltenden Konjunkturunsicherheit die bestätigten Jahresziele erreichen könne. Die Anteilsscheine seien am Ende um 7,2 Prozent eingebrochen.Die bestätigten Jahresziele hätten eine starke Erholung des Werbemarktes im zweiten Halbjahr impliziert, habe Analyst Daniel Kerven von der US-Bank J.P. Morgan zu bedenken gegeben. Es sei fraglich, ob dies auch so komme. Am Freitag nun habe ein gesenkter Ausblick des britischen Werbedienstleisters WPP entsprechende Zweifel wachgehalten.WPP leide darunter, dass große Technologiekonzerne nach den massiven Entlassungen zu Beginn dieses Jahres mit ihren Marketingbudgets einen weiteren Posten gefunden hätten, bei dem gespart werden könne. Die Aktien von WPP seien am Freitag in London zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang November letzten Jahres abgerutscht und hätten zuletzt knapp sieben Prozent eingebüßt.Analyst Conor O'Shea vom Analysehaus Kepler Cheuvreux habe resümiert: "Es gibt bei ProSiebenSat.1 bislang keine Anzeichen für einen Anstieg der Werbeeinnahmen." Der Experte habe seine Kaufempfehlung für die Papiere gestrichen und rechne damit auf Sicht der nächsten zwölf Monate nur noch mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Anteilsscheine von weniger als zehn Prozent.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: