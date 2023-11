Boersenplaetze ProCredit Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProCredit Holding-Aktie

6,98 EUR +2,95% (01.11.2023)



Xetra-Aktienkurs ProCredit Holding-Aktie

7,00 EUR +3,24% (01.11.2023)



ISIN ProCredit Holding-Aktie:

DE0006223407



WKN ProCredit Holding-Aktie:

622340



Ticker-Symbol ProCredit Holding-Aktie:

PCZ



Kurzprofil ProCredit Holding:



Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006223407, WKN: 622340, Ticker-Symbol: PCZ) mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig.



Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD).



Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/ (02.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - ProCredit Holding-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":Oliver Vollbrecht vom Fachmagazin "Nebenwerte Journal" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Frankfurter ProCredit Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006223407, WKN: 622340, Ticker-Symbol: PCZ) unter die Lupe.Wurzeln in der Entwicklungsarbeit, ein ethisches Unternehmensleitbild, eine deutsche Holding in Frankfurt am Main, Hausbank für KMU in Sudost- und Osteuropa. Keine Frage. ProCredit sei eine etwas andere Bank. Der Börsenwert liege weit unter dem Eigenkapital.Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine habe auch für ProCredit eine Zäsur gebildet. Der Geschäftsbetrieb der ukrainischen Gesellschaft, die 2021 13% des Kreditportfolios beigesteuert habe, habe durchgehend aufrechterhalten werden können. Zugleich sei bilanziell umfassend Risikovorsorge getroffen worden, die den Konzernabschluss 2022 erheblich belastet habe.Die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 würden von einer Erholung bzw. Normalisierung zeugen, während die Vorjahreszahlen massiv vom Ukraine-Effekt geprägt gewesen seien. Somit habe das Konzernergebnis EUR 64,1 (7,7) Mio. erreicht, die Risikokosten hätten bei 20 (174) Bp gelegen und die Eigenkapitalrendite habe 14,2 (1,8)% betragen. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis habe sich auf 59,7 (60,1)% belaufen.Per 30.06.2023 hätten einem Kreditvolumen von EUR 6,16 (6,29) Mrd. Einlagen von EUR 6,46 (5,74) Mrd. gegenüber gestanden, woraus sich ein Verhältnis der Einlagen zu den Krediten von 104,9 (91,2)% errechne - die Einlagen würden als wesentliche Finanzierungsquelle dienen. Die harte Kernkapitalquote und die Kernkapitalquote der Gruppe würden mit 14,2% angegeben, die Gesamtkapitalquote mit 15,4%. Nach Unternehmensangaben übertreffe dies die aufsichtlichen Anforderungen.Getrieben von Trends und Beratern, hätten in den vergangenen Jahren viele Unternehmen einen "Purpose" definiert. Das sei mal mehr, mal weniger überzeugend. Der ProCredit Holding AG glaube man den ethischen Anspruch. Wer die Aktie erwerbe, partizipiere an einem honorigen Geschäftsmodell, das gerade nicht karitativ, sondern dezidiert marktwirtschaftlich angelegt sei und dynamische Volkswirtschaften adressiere. Und das zu einer Bewertung, die das akribische Manaement des Kreditportfolios nicht widerspiegele.Die Aktie bietet sich für "Überzeugungstäter" und kühle Rechner gleichermaßen an, so die Experten von "Nebenwerte Journal". Zum "Immateriellen Return" gehöre das gute Gefuhl, die Entwicklung aufstrebender Volkswirtschaften zu unterstutzen. (Ausgabe 11 vom 02.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link