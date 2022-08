"Der Stimmungsumschwung scheint auch die derzeitige geopolitische und geldpolitische Unsicherheit widerzuspiegeln, da die Zentralbanken eine aggressive Straffung der Geldpolitik als Ausweg aus der hohen Inflation nutzen wollen. Allerdings melden viele Unternehmen nach wie vor gute Quartalsergebnisse und die Arbeitslosigkeit ist in Großbritannien, in Europa und in den USA relativ niedrig", so Hall weiter.



"Da die Berichtssaison noch nicht beendet ist und Russland seinen Krieg in der Ukraine fortsetzt, wodurch die Versorgungsketten weiter unter Druck geraten und die Energiekrise verschärft wird, ist es nicht verwunderlich, dass die Privatanleger erneut nach dem sicheren Hafen Gold greifen, der im Juli seinen SERIX-Wert von 114 gegenüber 108 im Vormonat steigern konnte", erklärt Michael Hall.



Im Juli 2022 wurden 114,2 Millionen verbriefte Derivate auf Spectrum gehandelt, wobei 35,7% der Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d. h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) stattfanden.



88% der gehandelten Derivate bezogen sich auf Indices, 4,1% auf Rohstoffe, 6,6% auf Währungspaare, 1% auf Aktien und 0,3% auf Kryptowährungen, wobei die drei meistgehandelten Basiswerte der DAX 40 (30,3%), der S&P 500 (24,7%) und der NASDAQ 100 (10,1%) waren.



Ein Blick auf die SERIX-Daten für die drei wichtigsten zugrunde liegenden Basiswerte zeigt, dass der DAX 40 von 103 im Vormonat auf 99 gesunken ist. Der S&P 500 fiel von 104 auf 95 und der NASDAQ 100 verzeichnete einen Rückgang von 100 auf 97. (10.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate, hat seine SERIX-Stimmungsdaten für europäische Privatanleger für den Monat Juli veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von Spectrum Markets:Daraus geht hervorgeht, dass die Privatanleger zu einer risikoarmen Haltung neigen. Die Daten zeigen eine optimistische Stimmung für Gold und eine pessimistische Stimmung für Aktien.Die Stimmung der Privatanleger gegenüber fast allen wichtigen Aktienindices fiel im Juli zunehmend pessimistischer aus. Die Zahl der Anleger, die sich in Aktienindices mit fallenden Kursen engagierten oder ihre Long-Positionen verkauften, überstieg die Zahl der Anleger, die sich auf fallende Kurse setzten bzw. solche Positionen verkauften. Dieser Trend lässt sich sowohl bei den europäischen als auch bei den US-amerikanischen Indices beobachten, die auf Spectrum verfügbar sind. Gegenläufig war der Aufwärtstrend beim Goldpreis, der in diesem Monat einen Wert von 114 erreichte.