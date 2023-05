Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Frühlingsmonat Mai bringt deutsche Unternehmen in Fahrt, nicht nur, weil sich die Energiekrise merklich abgeschwächt hat, sondern auch, weil die exportstarke deutsche Wirtschaft von den positiven Nachrichten seiner beiden großen Handelspartner USA und China profitiert, so Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets. DAX habe zuletzt die Marke von 16.000 Punkte überschritten und damit kurz unter seinem Allzeithoch gelegen und es scheine, dass die europäischen Privatanleger auf einen weiteren Aufwärtstrend hoffen würden, wie der Spectrum European Retail Investor Index (SERIX) für die Stimmung der Privatanleger zeige.Die Stimmung habe sich in den letzten Tagen stark verbessert, auch wenn der DAX nach seinem Höchststand am 19. Mai einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben habe. Der SERIX habe am Montag einen Wert von 106 Punkten erreicht.Daraus lasse sich schließen, dass Privatanleger nach wie vor großes Vertrauen in die deutsche Wirtschaft setzen würden und Risiken wie Inflation, Abschwächung durch einen weiteren Zinsanstieg, Zunahme des Fachkräftemangels und eine weitere Eskalation des Ukrainekrieges als kontrollierbar ansehen würden. (24.05.2023/ac/a/m)