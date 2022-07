"Prepare for Landing" - Der Halbjahresausblick von Candriam

Der zweite große "Schock" sei die Entscheidung Chinas gewesen, eine strikte Null-Covid-Politik beizubehalten, deren Angemessenheit für die Omikron-Variante in Frage gestellt worden sei. Die großen Shutdowns im April und Mai hätten sich auf das chinesische Wirtschaftswachstum ausgewirkt - die Konsensschätzungen seien von 5,5% auf 4,3% für 2022 gesenkt worden - und hätten gleichzeitig das globale Wachstum beeinträchtigt, einschließlich Lieferketten. Dies habe weltweit ein viel stärker stagflationäres Umfeld geschaffen, das sowohl für Anleihen als auch für Aktien negativ sei. Deshalb seien die Marktteilnehmer sowohl in den USA als auch in Europa mit potenziellen Zinserhöhungen konfrontiert, die seit den 1970er Jahren nicht mehr zu beobachten gewesen seien, da die Zentralbanken die anhaltende Inflation einzudämmen suchen würden.



Wie gehe es weiter? Der wirkliche Wandel werde erst kommen, wenn die Inflation endlich zurückgehe und die Spannungen am US-Arbeitsmarkt nachlassen würden. Der weitere Weg sei für die Zentralbanken jedoch weiterhin schwierig. Sie würden ihre Glaubwürdigkeit nun um den Preis einer sehr schnellen Verschärfung der finanziellen Bedingungen bewahren. Die Geldpolitik müsse ihr Ziel nicht zwingend verfehlen, aber beim aktuellen Tempo der Straffungserwartungen sei die Wahrscheinlichkeit dafür hoch. Die Asset-Allokation der Experten für diese Marktphase werde natürlich davon abhängen, wie erfolgreich die Zentralbanken auf eine weiche Landung zusteuern würden.



Nach Ansicht der Experten sei es noch zu früh, eine strukturelle "Buy"-Position an den Finanzmärkten einzunehmen. Obwohl die Aktienbewertungen gesunken seien, seien die Unternehmensgewinne weiter angestiegen, nach den Ergebnissen für das 1. Quartal 2022 zu urteilen. Dieser Bewertungsrückgang in den USA spiegele nur die Auswirkungen steigender US-Realzinsen wider. Für 2022 sei das erwartete Gewinnwachstum nach wie vor zu hoch. Je nach Konjunkturszenario würden die Experten mit Abwärtskorrekturen verschiedener Größenordnungen rechnen.



Die Experten würden auch mit deutlicheren regionalen Divergenzen für 2022 rechnen. Europäische Aktien hätten ebenfalls unter steigenden Zinsen gelitten, aber im Gegensatz zu US-Aktien würden sie eine zusätzliche Risikoprämie bieten. Die Entwicklung der Zinssätze sei daher nicht der einzige Performancetreiber in Europa. Auch andere Faktoren wie geopolitische Risiken im Zusammenhang mit einer sich verschlechternden Konfrontation mit Russland oder die Gefahr einer Fragmentierung der Eurozone würden eine Rolle spielen. Chinesische Aktien würden sich wahrscheinlich nahe am Tiefpunkt des Zyklus befinden und dürften von fiskalischen und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen profitieren, sobald die COVID-19-Epidemie unter Kontrolle sei.



"In diesem Umfeld, in dem die Volatilität in allen Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Währungen) stark angestiegen ist, ist das wichtigste positive Signal, das wir haben, der extreme Pessimismus der Anleger."



Im Augenblick bleibe die Allokation der Experten defensiv und für eine Konjunkturabkühlung mit einer allmählichen Verlangsamung der Inflation gegenüber diesem Sommer positioniert.



Daher würden die Experten bei Aktien defensive Sektoren wie Gesundheit und Basiskonsumgüter bevorzugen. Technologieaktien könnten in diesem Umfeld aufgrund der starken Korrektur der Bewertungen und der geringeren Auswirkungen des Inflationsdrucks auf die Margen zunehmend attraktiver werden. Außerdem hätten die Experten ihre Duration allmählich verlängert (insbesondere bei US-Staatsanleihen), würden bei High-Yield-Unternehmensanleihen vorsichtig bleiben und Investment-Grade-Anleihen bevorzugen. Darüber hinaus würden sie ihre Portfolios weiterhin gut diversifiziert halten und Engagements in Gold und dekorrelierten alternativen Strategien nutzen, um die Abwärtsrisiken zu mindern.



"Unsere langfristigen Themen Innovation und Energiewende dürften dank ihrer Preissetzungsmacht ebenfalls Nutznießer sein, denn das versetzt sie in die Lage, die Inflation an die Endkunden weiterzugeben."



Sie seien von Inflationsdaten, Konjunkturdaten und dem Tempo der geldpolitischen Straffung abhängig. Die Experten seien in der Lage, mit der aktuellen Konjunkturabkühlung umzugehen, seien jedoch bereit, ihre Strategie zu verändern, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickele und wie die Zentralbanken reagieren würden. In ihren konservativsten Szenarien nehme die Verlangsamung Fahrt auf und erfordere eine Reduzierung des Engagements in Risikoanlagen (Aktien und High-Yield-Unternehmensanleihen), während ihr Engagement in Staatsanleihen sowie ihre Diversifikations- und Absicherungsstrategien steigen würden. Ein Ausstieg aus diesem Abschwung mit einer "weichen Landung" würde es den Experten hingegen ermöglichen, zu einem nachhaltigeren Risikoniveau und einer zyklischen Allokation in Aktien und Unternehmensanleihen zurückzukehren. Auf der Währungsseite dürfte ein Ausstieg aus der aktuellen Phase dem US-Dollar schaden.



Bis die Experten eine größere Prognosesicherheit hätten, seien sie der Ansicht, dass der Markt die Verlangsamung der Konjunktur erkennen müsse. Der Zinsmarkt dürfte als erster darauf reagieren, indem er einen Wachstumsrückgang und eine Stabilisierung oder sogar einen Rückgang der Leitzinserwartungen der Zentralbanken antizipiere. Diese Bewegung dürfte zu einem Rückgang der Staatsanleihenrenditen führen. In Erwartung dessen hätten die Experten ihre Short-Duration-Position auf neutral gesetzt und seien eine positive Durationsposition bei US-Treasuries eingegangen.



Der Aktienmarkt dürfte in einer zweiten Phase reagieren, da er zunächst die Abwärtskorrektur des Gewinnwachstums brauche, um sich nachhaltig zu erholen. Die Abwärtsbewegung der Zinssätze dürfte jedoch ein Katalysator für eine neue Rotation hin zu Wachstumswerten sein. Vor diesem Hintergrund hätten die Experten vor Kurzem ihr Engagement in Wachstumsaktien erhöht, insbesondere über den Nasdaq. Ihre langfristigen Themen Innovation und Energiewende dürften dank ihrer Preissetzungsmacht ebenfalls davon profitieren, dass sie die Inflation an die Endkunden weitergeben könnten. Diese letzte Bewegung veranlasse die Experten zu einer ausgewogenen Stilallokation.



Die größte Herausforderung für die Anleger bestehe heute darin, in dieser verrückten Beschleunigung der Zyklen, die seit Beginn der Covid-19-Pandemie zu beobachten gewesen sei, mit einer hohen Volatilität in allen Anlageklassen auf dem Laufenden zu bleiben. Es sei noch zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zum Anlageumfeld nach Covid zu ziehen. Wir müssen jedoch darauf vorbereitet sein, einige der seit 2008 verschärften Vorurteile und Überzeugungen in Frage zu stellen, so die Experten von Candriam. (07.07.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Zum Ende des ersten Halbjahres 2022 sehen sich die Marktteilnehmer nach wie vor mit Abwärtskorrekturen der globalen Wachstumserwartungen und erheblichen Gegenwinden konfrontiert, so Nadège Dufossé, Leiterin Asset Allocation bei Candriam.Vor allem der Krieg in der Ukraine habe die Rohstoffpreise weiter in die Höhe getrieben. Die Inflation verringere nun die Kaufkraft der Haushalte und belaste die Margen der Unternehmen. Angesichts der hohen Inflation müssten die Zentralbanken ihre Geldpolitik straffen.Das Ausmaß der Konjunkturabkühlung sei jedoch nicht überall gleich, wobei der Unterschied zwischen rohstoffimportierenden und rohstoffexportierenden Schwellenländern besonders ausgeprägt sei.So sei die chinesische Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten oft beschrieben worden. 2022 dürfte ihr Wirtschaftswachstum jedoch das offizielle Zielniveau von 5,5% pro Jahr kaum erreichen. Da die Gesundheitslage im Land die Wirtschaftsaktivität weiter belaste, würden die Behörden bei ihrer geldpolitischen Lockerung vorsichtig bleiben. Obwohl die lokalen Regierungen aktiv dazu ermutigt worden seien, ihre Infrastrukturinvestitionen zu beschleunigen, dürfte das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2022 nur um etwa 4% wachsen.Was die Volkswirtschaften der USA und der Eurozone anbelange, so bleibe die Inflation nach wie vor ihre größte Herausforderung. In den USA müsse es der US-Notenbank (FED) gelingen, das Wirtschaftswachstum bis Ende 2022 auf unter 2% zu verlangsamen und die Inflation niedrig zu halten. Ihre Ziele würden durch das Ende der fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen, die Erosion der Kaufkraft der Haushalte und die Aufwertung des US-Dollars unterstützt. Außerdem belaste der Anstieg der Hypothekenzinsen bereits den Immobilienverkauf. Während die Experten zwar nach wie vor ein Szenario der weichen Landung bevorzugen würden, seien die Risiken einer härteren Landung bei weitem nicht unerheblich. Solange die Wirtschaft jedoch keine klaren Anzeichen einer Verlangsamung erkennen lasse, habe die FED keine andere Wahl, als weiterhin auf die Bremse zu treten.Auf der anderen Seite des Atlantiks stehe die Europäische Zentralbank (EZB) einer noch heikleren Aufgabe gegenüber. Neben der zentralen Aufgabe, ein fragiles Wirtschaftswachstum zu fördern, müsse sie zudem ihre Glaubwürdigkeit beweisen. Wenn die Inflation weiterhin positiv überrasche, müsse die Zentralbank in der Lage sein, schneller zu handeln - indem sie die Zinsen nicht um 25, sondern um 50 Basispunkte anhebe oder das Tempo der Zinserhöhungen beschleunige, ohne jedoch eine "finanzielle Fragmentierung" der Eurozone zu verursachen. Die EZB müsse die Märkte davon überzeugen, dass ihre Maßnahmen verhindern könnten, dass sich die Spreads von Staatsanleihen "zu stark" ausweiten würden, und das ohne zusätzliche Maßnahmen seitens der Zentralbanken.Das erste Halbjahr 2022 habe die schlechteste Performance von US-Aktien und Anleihen gleichzeitig gezeigt, die man in den letzten 50 Jahren habe beobachten können: -23% bzw. -10% am 17.06.2022. Im Jahr 1994, unser Referenzjahr, fielen die Anleihen, während die Aktien weitgehend unverändert blieben, so die Experten von Candriam. Darüber hinaus hätten 2022 die meisten anderen Vermögenswerte diese Rückgänge nicht wirksam auffangen können, Energie, britische Aktien, Gold und einige alternative Strategien inbegriffen.Im Gegenteil: US-Aktien (und insbesondere der Technologiesektor) hätten in diesem Umfeld am stärksten gelitten. Die starken Rückgänge in diesem Jahr hätten dazu geführt, dass das Volumen der Vermögenswerte, die in den letzten zwei Jahren am stärksten zurückgegangen seien, das Volumen der Vermögenswerte, die gestiegen seien, übersteige. Günstig bewertete Aktien und Sektoren hätten sich besser entwickelt als Vermögenswerte, deren Bewertungen seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 deutlich gestiegen seien.Die plötzlichen Marktrückgänge in den letzten sechs Monaten seien hauptsächlich auf die aufeinander folgenden und teilweise unerwarteten Schocks zurückzuführen, die das Ende des Zyklus beschleunigt hätten. Der erste "Schock" habe sich im Februar ereignet, als Putins Russland trotz anhaltender und lautstarker Warnungen, die sich auf Geheimdienstinformationen der US-Regierung gestützt hätten, eine groß angelegte Invasion in der Ukraine gestartet habe. Der daraus resultierende Anstieg der Rohstoffpreise - die Ölpreise seien zum 17.06.2022 um 45% gestiegen - habe den Inflationsdruck erhöht. Als Reaktion darauf hätten die Zentralbanken, und vor allem die FED, ihren geldpolitischen Straffungskurs angepasst, was zu einem weiteren Zinsanstieg geführt habe.