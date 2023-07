Chancer die womöglich beste Investition des Jahres 2023

Derzeit befindet sich der CHANCER-Token in der Phase 1 des Presale-Events und ist mit einem Preis von nur $0,01 so günstig wie nie zuvor und verkauft sich dementsprechend schnell. Die eingesammelte Summe hat bereits $976k überschritten und so wird der Presale bald eine Preiserhöhung für Stufe 2 erfahren. Der Zuspruch der Investoren-Community spiegelt das breite Spektrum an Anwendungsfällen und den Nutzen wider, den die Token-Inhaber nach dem Start von Chancer haben werden. Beispielsweise werden die Inhaber der Token nicht nur ihre CHANCER-Token verwenden, um Wetten zu platzieren oder sogar ein passives Einkommen durch Staking zu erzielen, sondern erhalten auch exklusive Gebührenrabatte und andere einzigartige Vorteile auf der Chancer-Plattform.



Chancer Preisvorhersage

Wenn der Presale von Chancer so weitergeht, wie er gestartet ist, wird der Preis des Tokens unweigerlich steigen. Es ist möglich, dass der Preis des CHANCER-Tokens schnell ansteigt und dank seiner großen Anziehungskraft und seines großen Publikums schon früh in seinem Entwicklungsprozess die bedeutenden Hürden von 0,50 $ und 1 $ durchbricht.



Solana Preisvorhersage

Bei Solana handelt es sich um ein weiteres beliebtes Krypto-Projekt, das bereits seit geraumer Zeit existiert und im Laufe der Jahre erhebliche Wertschwankungen erlebt hat. Die Kryptowährung erlitt Anfang 2023 in Verbindung mit dem FTX-Skandal große Wertverluste. Während Solana im jüngsten Aufschwung des Kryptowährungsmarktes an Wert gewonnen hat, befürchten langfristige Inhaber, dass diese Gewinne nur von kurzer Dauer sein werden.



Polygon Preisvorhersage

Ein weiteres viel gehyptes Krypto-Projekt, das das Potenzial hat, im Jahr 2023 zu wachsen, ist Polygon. Obwohl auch Polygon ein Opfer des großen Bärenmarktes von 2021 war, konnte die Plattform einen Teil des verlorenen Wertes zurückgewinnen, indem sie ins Web3-Gaming expandierte. Sollte Polygon weiterhin neue Funktionen entwickeln und sein anfängliches Versprechen einhalten können, könnte es im Jahr 2023 moderate Gewinne verzeichnen.

Chainlink Preisvorhersage

Bei Chainlink handelt es sich um einen gut etablierten Kryptowährung, die bereits 2017 eingeführt wurde. Sie hilft dabei, Blockchains durch intelligente Verträge und ein dezentrales Oracle-Netzwerk miteinander zu verbinden. Der Preis orientiert sich regelmäßig an der Entwicklung von Bitcoin und Ethereum, so dass dramatische Änderungen unwahrscheinlich sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt LINK bei 6,86 $.



Fazit

Angesichts solch volatiler und unvorhersehbarer Zeiten müssen Anleger ihre Schritte mit Bedacht wählen und sich auf Projekte mit den besten Chancen auf Wachstum und Erfolg konzentrieren. Während Solana, Polygon und Chainlink im Moment noch etwas unklar und ungewiss erscheinen, glänzt Chancer als eine der besten Investitionsmöglichkeiten des Monats mit einem enormen Wachstumspotenzial, während der Presale unweigerlich auf die offizielle Einführung zusteuert. (28.07.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Chancer Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz. Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Auch in diesem Monat gibt es einige spannende Krypto-Projekte, in die Sie investieren können, allen voran Chancer. Doch auch andere Projekte, wie Solana, Polygon und Chainlink, bieten Potenzial. Aber welches ist die beste Investitionsmöglichkeit im Moment, und wie werden diese vier Krypto-Token im Laufe des Jahres im Preis steigen oder fallen? Lesen Sie weiter und erfahren Sie alle Details, die Sie wissen müssen.Unter allen großen Krypto-Projekten und -Innovationen des Jahres 2023 ist Chancer mit Abstand die spannendste. Und warum? Nun, ein Teil dessen, was Chancer so einzigartig macht, ist seine innovative Kraft. Während andere Plattformen und Projekte einfach nur andere Ideen wiederholen oder kopieren, wagt es Chancer, Dinge anders zu machen und konzentriert sich dabei nicht nur auf die Krypto-Welt, sondern auch auf die Welt des Glücksspiels. Übrigens: Im Moment können Anleger unglaubliche 100.000 $ in CHANCER-Tokens gewinnen; Details zu den Verlosungen werden wöchentlich auf der Twitter-Seite bekannt gegeben.Chancer ist auch deshalb eine der besten Investitionsmöglichkeiten des Jahres , weil es ein großes Publikum hat. Das Projekt richtet sich nämlich nicht nur an Krypto-Fans, sondern auch an Menschen, die gerne wetten. Jüngste Umfragen zeigen, dass Glücksspiele insbesondere bei den jüngeren Generationen beliebter sind als je zuvor. Gerade sie werden sich wahrscheinlich mit der Chancer-Plattform auseinandersetzen und ihr ab ihrem Start später im Jahr 2023 zum Wachstum verhelfen.Falls Sie Chancer noch nicht kennen, hier eine kurze Einführung: Bei Chancer handelt es sich um eine bahnbrechende Wettplattform. Im Gegensatz zu vielen anderen Wettseiten und Apps, die es bisher gab, wird sie nicht nur auf Sportwetten beschränkt sein. Stattdessen wird Chancer die Türen zu fast jeder Art von Wetten öffnen, die man sich vorstellen kann - ohne Einschränkungen. Chancer können Nutzer ihre Quoten festlegen und ihre Märkte mit Freunden, Familie, Kollegen oder anderen Spielern aus aller Welt teilen. Es ist der wahrgewordene Traum vieler Wettender, die schon seit Jahren nach einer solchen Plattform rufen. Viele der großen Unternehmen in der Wettindustrie sind zu Recht besorgt, dass Chancer sie vom Thron stürzen könnte und die Branche in großem Stil umkrempelt, indem es der Welt eine neue Art zu wetten eröffnet.Das Prinzip von Chancer ist ganz einfach: Nutzer können sich anmelden, ein Konto einrichten und dann ihre Wettmärkte erstellen und anpassen, indem sie die Bedingungen und Quoten festlegen. Anschließend können sie ihre Märkte teilen und Wetten auf alles Mögliche platzieren. Dies ist eine aufregende und innovative Art des Wettens. Angetrieben wird die gesamte Plattform durch den CHANCER-Token, bei dem die Krypto-Komponente von Chancer ins Spiel kommt.