Erwartet werde, dass die Ölnachfrage im Jahr 2023 um 2,3 Mio. Barrel pro Tag zunehme, doch werde sich das Nachfragewachstum nach Angaben der IEA im Jahr 2024 auf 1,1 Mio. Barrel pro Tag halbieren, da sich das globale Wachstum verlangsame. Die Ölnachfrage aus Europa sei für das letzte Quartal bereits nach unten korrigiert worden, und Chinas Wirtschaft befinde sich nach wie vor in einer Flaute, was den Aufwärtstrend des Ölpreises ebenfalls einschränke.



Der Ölmarkt sei durch die Spannungen im Nahen Osten nicht erschüttert worden, und die vorherigen Kriege zwischen Israel und der Hamas hätten nicht zu einem deutlichen Anstieg des Ölpreises geführt. Selbst wenn es also in den kommenden Monaten zu einer Eskalation des Konflikts kommen sollte, was offenbar nicht der Fall sein werde, solange er sich in Grenzen halte, dürfte dies keinen Aufwärtsdruck auf den Ölpreis ausüben. Hinzu komme, dass der Markt bei der Aussicht auf Gewalt gegen Frachtschiffe im Roten Meer nicht in Panik geraten sei, was vor allem auf die oben erwähnte Zunahme des Ölangebots zurückzuführen sei.



Der Rückgang des Ölpreises habe einige wichtige Mitglieder des FTSE 100 belastet, darunter Shell und BP, die zu Beginn der Woche um 1,8% bzw. 1,5% nachgegeben hätten. Die größere Frage für die Märkte und den Rückgang des Ölpreises sei die nach den Auswirkungen auf die Inflation und die Weltwirtschaft. Ein niedrigerer Ölpreis sei disinflationär und gleichzeitig positiv für das globale Wachstum, sodass die Theorie einer sanften Landung der Weltwirtschaft vielleicht doch noch möglich sei.



Andererseits sei Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) um fast 9% gefallen, da der Markt die Nachricht vom Wochenende einpreise, dass ein Teil des Rumpfes einer Boeing 737 Max 9 mitten im Flug abgebrochen sei. Boeing habe großes Glück, dass eine größere Katastrophe habe abgewendet werden können, doch werfe dies die Frage auf, ob es ein Problem mit der Technik von Boeing gebe und ob es sich um einen Konstruktionsfehler handele.



Die Untersuchungen würden laufen, und die Experten würden erwarten, dass der Aktienkurs von Boeing noch stärker unter Druck geraten könnte, wenn ein Konstruktionsfehler entdeckt werde. Sollte sich herausstellen, dass der Vorfall nicht von Boeing verschuldet worden sei, würden die Experten einen Anstieg des Aktienkurses erwarten, aber es könnte noch einige Zeit dauern, bis dies ausgeschlossen werden könne. Airbus (ISIN NL0000235190/ WKN 938914), der europäische Konkurrent von Boeing, profitiere von den Schwierigkeiten des Unternehmens und habe am Montag bisher mehr als 2% zugelegt.



Fluggesellschaften, die Boeing-Flugzeuge einsetzen würden, und einige Boeing-Zulieferer hätten am Montag ebenfalls eine Schwäche an der Börse verzeichnet, so z. B. Alaska Airlines (ISIN US0116591092/ WKN 869843) mit einem Minus von mehr als 4%.



Im Moment belaste Boeing die Entwicklung des Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420), der derzeit um 0,5% falle, während eine Erholung der Tech-Giganten in den USA am Montag dem NASDAQ zu einer Erholung verhelfe. (09.01.2024/ac/a/m)





