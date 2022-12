Russland habe erklärt, dass es nicht vorhabe, Öl an Länder zu verkaufen, die westliche Preisobergrenzen einführen würden, und dass es die Ölproduktion drosseln werde. Es sei darauf hingewiesen, dass der Mangel an westlicher Technologie wahrscheinlich ohnehin zu einem Rückgang der russischen Ölproduktion führen würde. Das Basisszenario gehe davon aus, dass das weltweite Ölangebot in den kommenden Monaten um 1,0-1,5 Millionen Barrel pro Tag zurückgehen werde. Die durchschnittlichen Produktionskosten in Russland seien im letzten Jahr erheblich gestiegen und würden derzeit auf etwa 50 Dollar pro Barrel geschätzt. Der kostendeckende Preis liege jedoch wesentlich höher. Außerdem würden mehr als 50% der Produktionskosten auf Steuern entfallen, sodass Russlands finanzielles Wohlergehen weiter beeinträchtigt werden dürfte.



OPEC+ lasse Fördermengen unverändert



Die jüngste Entscheidung der OPEC+ sei nicht überraschend gekommen. Die Ölproduzenten hätten beschlossen, die Produktion unverändert zu lassen und die Quote für die gesamte Gruppe bei 41,8 Millionen Barrel pro Tag zu belassen. Da jedoch nur wenige OPEC+-Mitglieder in der Lage seien, die Quoten zu erfüllen, bleibe die Produktion der gesamten OPEC+ knapp über 40 Millionen Barrel pro Tag.



Chinesische Nachfrage - Hauptunsicherheit



Die Unsicherheit in Bezug auf die Weltwirtschaft, insbesondere die Aussichten für China, habe im November zu erheblichen Preisrückgängen auf dem Ölmarkt geführt. China sei weltweit führend bei den Ölimporten, und eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in dem Land könnte sich stark auf die Rohölpreise auswirken. Da China jedoch als Reaktion auf die Massenproteste die Covid-Beschränkungen zu lockern scheine, könnte sich die Situation bald verbessern.



Andernorts stoppe das US-Energieministerium den Verkauf strategischer Ölreserven, da die Reserven jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 1984 lägen! Das US-Energieministerium (DoE) würde die Vorräte gerne wieder auffüllen, aber das derzeitige Preisniveau werde als zu hoch angesehen, um dies zu tun.



Wie gehe es mit den Preisen weiter?



Die Brent-Preise würden sich stabil im Bereich von 85 bis 90 Dollar pro Barrel halten. Das Risiko eines Nachfragerückgangs in China habe deutlich abgenommen, und es sei nicht auszuschließen, dass eine Angebotslücke auf dem Markt entstehe, wenn Drittländer eine Preisobergrenze für russisches Öl einführen würden. In diesem Fall werde das Augenmerk vor allem auf China und Indien gerichtet sein. Es sei jedoch davon auszugehen, dass diese beiden Länder Wege finden würden, die Sanktionen zu umgehen, ohne den Zorn des Westens auf sich zu ziehen. Das Embargo für Ölderivate, das Anfang Februar 2023 in Kraft treten solle, werde wahrscheinlich das größte Problem sein, und die Monate Januar und Februar könnten eine Zeit hoher Volatilität der Öl- und Benzinpreise sein. (05.12.2022/ac/a/m)

