Fisch war in fast allen Urlaubsländern deutlich günstiger als in Deutschland. In den Niederlanden und Polen war das Preisniveau mit -29% im Vergleich zu Deutschland am niedrigsten. Auch in Italien und Kroatien war Fisch 20% preisgünstiger als in Deutschland.



Geringere Unterschiede bei Obst und Gemüse



Bei Obst und Gemüse war das Preisniveau am höchsten in Norwegen - dort mussten Verbraucherinnen und Verbraucher 34% mehr für Obst und Gemüse zahlen als in Deutschland. In Polen waren diese Lebensmittel am günstigsten zu haben (-33% gegenüber Deutschland).



Alkoholische Getränke in den meisten Urlaubsländern teurer als in Deutschland



Alkoholische Getränke waren nur in Österreich (-2%) und Ungarn (-5%) geringfügig günstiger als in Deutschland. Im Norden von Europa waren die alkoholischen Getränke am teuersten: In Island waren diese 257% teurer als in Deutschland, in Norwegen 217%. In den Niederlanden lag das Preisniveau 17% und in Frankreich 16% über dem von Deutschland. (01.07.2022/ac/a/m)





Angesichts steigender Nahrungsmittelpreise lohnt zum Beginn der Urlaubssaison ein Blick auf das Preisniveau in beliebten Urlaubsländern, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, unterschied sich das Preisniveau für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke in vielen europäischen Staaten im April 2022 deutlich von dem Niveau in Deutschland. Unter allen ausgewählten europäischen Urlaubsländern war das entsprechende Preisniveau in der Schweiz am höchsten und lag um 54% über dem in Deutschland. Auch in den nordeuropäischen Staaten Norwegen (+42%) und Island (+40%) waren Nahrungsmittel deutlich teurer als in Deutschland. In den Nachbarstaaten Frankreich (+1%) und Österreich (+2%) mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Nahrungsmittel nur wenig mehr bezahlen als hierzulande. Besonders günstig wird der Einkauf für das Urlaubsessen in Polen (-30% gegenüber Deutschland) und in Ungarn (-17%).Fleisch in südeuropäischen Urlaubsländern günstiger