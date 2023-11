Am unmittelbarsten bedrohe der Konflikt die globale Öl- und Gasversorgung. Er könnte zu weiteren starken Preisschwankungen führen. Doch zunächst seien die Öl- und Gaspreise nur bis Mitte Oktober angestiegen, der Ölpreis sei seitdem sogar wieder deutlich gefallen. Der europäische Erdgaspreis halte sich aufgrund der stärkeren saisonalen Nachfrage weiterhin auf dem erhöhten Niveau. Zugleich seien die deutschen und europäischen Gasspeicher vollständig aufgefüllt worden. Sollte die militärische Eskalation des Nahost-Konflikts weiterhin regional begrenzt bleiben, dürften nach Erachten der Analysten die Sorgen um die Konjunktur im Gefolge der geldpolitischen Straffung wieder in den Vordergrund rücken und die Rohstoffpreise in der Tendenz eher belasten.



Das schwache weltwirtschaftliche Wachstum, die erhöhte Inflation, die geldpolitische Straffung und die geopolitischen Konflikte seien dominierende Themen. In den USA und in Europa werde mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Aber auch das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit nur moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht werde längerfristig von stärkeren regionalen Produktionsmustern und einer dauerhaften wirtschaftlichen Abkopplung Russlands vom Westen geprägt sein. Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen.



Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im kommenden Jahr durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren, und die geopolitische Risikoprämie könnte wohl für eine längere Zeit erhöht bleiben. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten können. (Ausgabe November 2023) (10.11.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit dem Kriegsausbruch in Israel kam im Oktober die Abwärtstendenz bei den Rohstoffpreisen abrupt zu einem Ende, so die Analysten der DekaBank.Zwar zeichne sich seit Anfang November erneut ein breit angelegter Preisrückgang ab, doch würden einige Rohstoffpreise oberhalb der Niveaus von vor der Eskalation im Nahen Osten verharren. Am stärksten seien freilich die Edelmetallnotierungen wie Gold, Silber und Platin angestiegen, die von der Eigenschaft als sicherer Anlagehafen profitiert hätten. Doch eine gewisse Risikoprämie sei auch bei den anderen Rohstoffbereichen wie Industriemetalle und Agrar eingepreist worden.