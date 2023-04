Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sehe die Deutschen vor großen Herausforderungen. Allein im Monat März sei der Absatz von reinen Verbrennern in China um rund 1% zurückgegangen, während der Verkauf von reinen Elektroautos und Fahrzeugen mit Plug-in-Hybridantrieb (NEV) um mehr als ein Viertel gestiegen sei. Laut Dudenhöffer mache den Deutschen auch der Preiskampf zu schaffen, der auf dem chinesischen Markt tobe. "Tesla und die Chinesen haben im Preis- und Kostenwettbewerb die Nase vorn", sage er.



Mit Verbrennungsmotoren lasse sich in China zwar noch viel Geld verdienen. "Aber wer die Kunden nicht verlieren will, muss bei Elektroautos deutliche Preis- und damit Margenzugeständnisse machen." Die westlichen Autobauer müssten ihre Produktionsprozesse für Elektroautos neu kalibrieren, sage Dudenhöffer. Wer einfach mit der bisherigen Preis- und Produktionsstrategie weitermache, werde Kunden verlieren.



Der Preiskampf in China sei in vollem Gange. Tesla sei hier aufgrund seiner Margenstärke sicherlich sehr gut aufgestellt, Anleger sollten nun jedoch genauer auf die Gewinne des US-Konzerns schauen. Die Tesla-Aktie sei derzeit eine Halteposition. Die deutschen Autobauer müssten Gas geben. Auch die chinesischen Autobauer um Nio hätten diesbezüglich zu kämpfen. "Der Aktionär" favorisiere hier BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF). BMW befinde sich auf einem guten Weg, Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) sei ebenfalls insgesamt gut aufgestellt. Beide Titel würden auf der Empfehlungsliste des Aktionär bleiben.



(Mit Material von dpa-AFX)



Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Volkswagen. (18.04.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit einer Kampfansage der deutschen Autobauer ist am Dienstag die wichtige Automesse in Shanghai eröffnet worden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Elektrifizierungs-Strategie für den chinesischen Markt werde "mit Hochdruck vorangetrieben", habe Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) zum Messeauftakt mitgeteilt. Auch BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) blicke optimistisch auf das Geschäft in China.VW werde seine Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse in China beschleunigen, habe Konzernchef Oliver Blume betont. Der Wolfsburger Konzern und die deutsche Autoindustrie insgesamt würden sich in China in einer schwierigen Lage befinden. Etwa jedes vierte in China verkaufte Auto fahre bereits elektrisch. Anders als bei Verbrennungsmotoren würden jedoch deutsche Marken bei Elektroautos in China bislang kaum eine Rolle spielen. Es würden dort einheimische Marken dominieren.Volkswagen habe die Weltpremiere seines neuen ID.7 auf den Vorabend der Messe gelegt. Die Wolfsburger würden große Hoffnungen auf die neue Elektro-Limousine in China setzen. Mercedes wiederum habe am Montagabend in Shanghai erstmals eine vollelektrische Variante seiner Luxusmarke Maybach gezeigt.