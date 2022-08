Bonn (www.aktiencheck.de) - Die anhaltende Schwäche des chinesischen Immobiliensektors lastet auf den Eisenerzpreisen, da dieser Sektor fast ein Drittel der chinesischen Eisenerznachfrage und damit rund 25% der weltweiten Seeverkehrsnachfrage ausmacht, so die Analysten von Postbank Research.



Die Schwäche des Immobiliensektors wirke sich auf die Stahlindustrie aus. Die sinkenden Gewinnspannen der chinesischen Stahlwerke hätten im Juni zu einem Rückgang der Stahlproduktion um rund 6% geführt. Zugunsten von Eisenerz habe das Angebot im zweiten Quartal stagniert. Das Angebot der großen australischen Unternehmen habe sich in Q2 2022 nur geringfügig verbessert. Doch selbst die schwachen Fundamentaldaten auf der Angebotsseite dürften nicht verhindern, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einem Überschuss an Eisenerz komme.



Die Preise für Eisenerz dürften im zweiten Halbjahr schwach bleiben. (08.08.2022/ac/a/m)





