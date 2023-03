Polygon gewinnt an Momentum, was sich positiv auf die Rendite auswirken könnte

Metacade will mit neuem GameFi-Projekt das Gaming revolutionieren

Der Metacade-Vorverkauf erfreut sich einer großen Beliebtheit und wird wohl bald enden

Metacade ist gekommen, um zu bleiben

Was ist Metacade?

So funktioniert Metacade

Metacade Kursprognose

Das Potenzial von Metacade ist vielen Analysten zufolge enorm und so wird MCADE nach Ende des Vorverkaufs ein schneller Preisanstieg prognostizieren. Der offizielle Launch in den freien Markt könnte so zu einer Wertsteigerung des Tokens jenseits der 1 $ Marke führen.



Beflügelt durch die Roadmap der Entwickler spekulieren viele Investoren darauf, dass der Wert von MCADE-Token bis Ende 2025 auf bis zu 8 $ steigen könnte, was einen enormen Kursgewinn bedeuten würde.



Steigt die Akzeptanz von Polygon?

Polygon erfreut sich seit den letzten Jahren an zunehmender Beliebtheit und an dieser Entwicklung hat auch der Merge, wodurch Ethereum besser skalierbar werden soll, nichts geändert.



Polygon kann sich mit immer mehr großen Unternehmen schmücken, die auf das Netzwerk zurückgreifen. Beispielsweise verwenden sowohl Adidas als auch Starbucks mit MATIC verbundenen NFT-basierte Tests. Polygon profitiert so vom Einstieg von immer mehr großen Unternehmen, die nach und nach das Potenzial der Blockchain für sich entdecken. Der frühe Fokus auf diese Unternehmen anstatt auf Privatanleger könnte sich nun auszahlen.



Polygon Kursprognose

Die Vorhersagen für Polygon hängen vor allem davon ab, wie viel Schwung in den nächsten Jahren in das Web 3.0 kommt und wie schnell sich dieses auch bei großen Unternehmen und der breiten Masse als Standard durchsetzt.



Das vergangene Jahr war nicht nur für Krypto-Anleger, sondern auch für viele Unternehmen ein schwieriges. So wäre bereits ein Anstieg auf 2 $ ein großer Gewinn für MATIC. Sofern das globale wirtschaftliche Umfeld inzwischen das Schlimmste hinter sich gelassen hat und wieder positiv in die Zukunft blickt, sollte auch MATIC von seinen großen Partnern profitieren und bis 2025 einen Wert von bis zu 5 $ erreichen können.



Metacade eine hervorragende potenziellen Investitionsmöglichkeit

Trotz der vielversprechenden Prognosen für Polygon, die hohe Renditen versprechen, könnte im direkten Vergleich Metacade für viele Anleger die bessere Wahl sein. Besonders für all jene, die hohe Renditen einfahren und ihre Gewinne optimieren möchten. Metacade fokussiert sich auf ein breites Angebot an Spielen und will diesen helfen, in Zukunft zu wachsen und an Wert zu gewinnen. Gleichzeitig bietet es der gesamten Community die Möglichkeit, durch Spielen und Teilen von Informationen Tokens zu verdienen.



Da der Metacade-Vorverkauf immer mehr an Fahrt gewinnt und sich zunehmend auf das Ende zu bewegt, schließt sich das Zeitfenster für diese potenziell sehr rentable Investition schnell. Wer davon profitieren möchte, sollte deshalb besser schnell zuschlagen. (16.03.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Metacade Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Nach dem katastrophalen vergangenen Jahr hat 2023 im Hinblick auf das Web 3.0 gut begonnen und die Hoffnung, dass sich die nun schon lang anhaltende schwierige Marktsituation bessern könnte, wächst.Mit diesem positiven Aufwärtstrend am Horizont wird es wieder Zeit sich auf Fundamentalanalysen zu konzentrieren und die besten Projekte zu identifizieren, die großes Potenzial mit sich bringen und hohe Renditen erzielen könnten.Eines dieser vielversprechenden Projekte ist Polygon. Viele Analysten sehen in der Layer-2-Skalierungslösung einen vielversprechenden Token, der im Laufe des Jahres durch die Decke gehen könnte.Trotz des großen Potenzials stiehlt momentan aber ein Projekt beinahe alle Schlagzeilen – Metacade . Das noch im Vorverkauf befindliche Projekt lässt schon jetzt viele Investoren hellhörig werden und erfreut sich vielversprechenden Kursprognosen. Lesen Sie weiter, um mehr zu den Details und Prognosen von Metacade zu erfahren.Die Veröffentlichung des Whitepapers des Projektes hat in Anlegerkreisen für großes Aufsehen gesorgt. Die Pläne des Entwicklerteams, die Welt der Computerspiele, wie wir sie kennen, zu verändern, stießen durchweg auf großes Interesse. Metacade möchte ein GameFi-System schaffen, dessen Hauptmerkmal auf Play-to-Earn, kurz P2E liegt. Das System soll eine Spiel-Bibliothek beinhalten, die über die gesamte Kryptosphäre zugänglich ist.Das Projekt setzt auf ein umfangreiches Belohnungssystem, das sowohl für Spieler als auch für Investoren einen Anreiz bietet. Spieler können durch das Spielen sowie der Teilnahme an Turnieren in ihrer Freizeit Token verdienen. Gleichzeitig werden auch Belohnungen für Feedback, das Teilen von Strategien und anderes Engagement, das der Community zugutekommt, ausgeschüttet.Das Metacade-Ökosystem basiert auf dem Utility-Token MCADE. Dies ermöglicht den Betrieb, dient als Plattformwährung und wird auch als Belohnung an die Spieler ausgegeben. Die Anzahl der Token ist dabei auf 2 Milliarden Stück begrenzt, wodurch MCADE auch für Investoren interessant wird. Zudem gibt es Prämien für das Halten der Token, welche sogar in Stablecoins ausbezahlt werden. Dadurch soll das zirkulierende Angebot unter Kontrolle gehalten werden.