Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

15,755 EUR +2,14% (13.09.2022, 09:15)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

164,20 SEK 0,00% (13.09.2022, 09:06)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



NASDAQ Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (13.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler habe sich zu Wochenbeginn mit einem spannenden Auftrag zurückgemeldet. Für das US-amerikanische Start-up Amogy solle PowerCell ein Brennstoffzellensystem liefern und dazugehörige Dienstleistungen durchführen. Einen Auftragsgegenwert würden die Skandinavier nicht nennen.Amogy wolle Ammoniak in eine nachhaltige Energiequelle umwandeln, um den Verkehr zu dekarbonisieren. Demnach habe das Unternehmen zum Beispiel erfolgreich den ersten emissionsfreien Drohnenflug mit Ammoniakantrieb im 5-Kilowatt-Maßstab entwickelt und ein 100-Kilowatt-Kraftpaket in einem Traktor vorgeführt.Das von PowerCell zu liefernde Brennstoffzellensystem werde in die Lösung von Amogy integriert, bei der Ammoniak zu Wasserstoff reformiert werde, heiße es. Auf diese Weise sei es möglich, ein Arbeitsboot über längere Zeiträume kontinuierlich mit Strom zu versorgen. Das Arbeitsboot werde wiederum zur Demonstration des Aufbaus eines kompletten Stromversorgungssystems für die Schifffahrtsindustrie verwendet, so PowerCell.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: