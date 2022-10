Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell könne den weltweit ersten Vertrag über die Serienlieferung von Wasserstoff-Brennstoffstacks an die Luftfahrtindustrie verbuchen. Auftraggeber sei das emissionsfreie Start-up ZeroAvia. Der Deal folge auf eine Absichtserklärung, die Mitte Juli bekannt gegeben worden sei.Den potenziellen Wert des Auftrags beziffere PowerCell auf bis zu 1,51 Mrd. Schwedische Kronen (gut 139 Mio. Euro), der die Lieferung von 5.000 dieser Stacks vorsehe. Etwa 25 Mio. Kronen sollten bereits noch in diesem Jahr an PowerCell fließen, wobei die Belieferung ab dem Jahr 2024 erfolge - vorbehaltlich der Zertifizierungen, die ZeroAvia benötige.Ein Teil der Vereinbarung sehe zudem vor, dass PowerCell in Großbritannien, der Heimat von ZeroAvia, eine Tochtergesellschaft gründen werde. Das schaffe die Nähe zum Kunden und eröffne den Schweden mehr Chancen zum bedeutenden Luftmarkt. "Wir freuen uns darauf, die enge Zusammenarbeit mit ZeroAvia, dem führenden Unternehmen für saubere Luftfahrt, fortzusetzen und gemeinsam einen Beitrag zu einer emissionsfreien Flugzeugflotte zu leisten", so PowerCell-CEO Richard Berkling.Die PowerCell Sweden-Aktie bleibt langfristig aussichtsreich, aber auch ganz klar spekulativ, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neueinsteiger und bestehende Aktionäre sollten den Stopp bei 11,50 Euro beachten. (Analyse vom 05.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link