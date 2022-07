NASDAQ Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (18.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Brennstoffzellen-Spezialist könne auf ein wachstumsstarkes zweites Quartal des Geschäftsjahres 2022 zurückblicken. PowerCell Sweden habe ihren Umsatz mehr als verdoppelt und den Nettoverlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter reduzieren können.Die Umsatzentwicklung bei PowerCell Sweden gewinne an Dynamik. Im Börsenwert von knapp 740 mio. Euro seien allerdings auch schon ein paar Vorschusslorbeeren eingepreist. Die PowerCell Sweden-Aktie befinde sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2022)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:13,835 +1,32% (15.07.2022, 22:27)