Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

12,52 EUR +3,51% (03.03.2023, 12:26)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

139,60 SEK +5,1601% (03.03.2023, 12:12)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



NASDAQ Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (03.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Grüner Wasserstoff könnte perspektivisch zur nachhaltigen Dekarbonisierung verschiedener Sektoren beitragen. Großes Potenzial berge unter anderem die Marine- beziehungsweise Schifffahrtsindustrie. Das unterstreiche ein Auftrag, den der schwedische Wasserstoff-Spezialist PowerCell nun unter Dach und Fach gebracht habe.PowerCell werde zwei norwegische Staatsfähren mit Wasserstofflösungen ausstatten. Auftragsgegenwert: 19,2 Millionen Euro. Etwa 5 Millionen Euro sollten bereits im angebrochenen Geschäftsjahr 2023 in die Bilanz von PowerCell einfließen. "Dies ist ein bahnbrechendes Projekt für die gesamte Schifffahrtsbranche, an dem wir sehr gerne beteiligt sind", so PowerCell-Chef, Richard Berkling.Laut PowerCell handele es sich bei dem Vorhaben um das bisher größte Wasserstoff-Projekt in der Schifffahrtsindustrie. Konkret würden die Schweden sein Marine System 200 liefern, welches den Fähren ermögliche, etwa 13 Megawatt Strom zu erzeugen. Der Betrieb erfolge durch grünen Wasserstoff, wodurch die Fähren 26.500 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr einsparen könnten.Allerdings eignet sich der Wasserstoff-Wert nur für den äußerst risikobewussten Anleger, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur PowerCell Sweden-Aktie. (Analyse vom 03.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link