Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (20.02.2023/ac/a/a)



Bei der PowerCell Sweden-Aktie habe die Volatilität stark zugenommen, nachdem das schwedische Unternehmen zuletzt in der vergangenen Woche starke Zahlen gemeldet habe. Die Aktie habe einen Freudensprung vollzogen. In der Spitze sei das Papier auf ein frisches Mehrmonatshoch bei 176,00 SEK (Schwedischen Kronen) gesprungen. Im Anschluss hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die bis jetzt anhalten würden. Allerdings zeichne sich ein erster Stabilisierungsversuch ab.Hintergrund sei, dass sich auf dem aktuellen Kursniveau mehrere technische Unterstützungen befinden würden. Zum einen fungiere die technische Marke bei 136,30 SEK als Unterstützung. Außerdem verlaufe im Bereich der 140-SEK-Marke die wichtige 200-Tage-Linie, die ebenfalls als Unterstützung für die Bullen diene.Das Chartbild bei PowerCell Sweden helle sich zunehmend auf und die Aktie erhalte weiteren Rückenwind dank des überraschend starken Quartalsberichts inklusive ausgewiesenem Nettogewinn. Da das Thema nachhaltige Energiegewinnung in Zukunft wohl eine immer wichtigere Rollen spielen werde, stünden die mittelfristigen Chancen für eine weitere Erholung gut. Wichtig sei jetzt, dass der GD200 standhaft bleibe, da beim Ausbruch nach unten ein Verkaufssignal ausgelöst werden würde. Allerdings sei die PowerCell Sweden-Aktie aufgrund der hohen Volatilität nur für den äußerst risikobewussten Anleger geeignet, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2023)