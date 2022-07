Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

15,955 +15,32% (18.07.2022, 11:43)



NASDAQ Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

167,90 SEK +14,76% (18.07.2022, 11:33)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



NASDAQ Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (18.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Zum Wochenstart sorge der schwedische Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell für Schlagzeilen. Das Unternehmen habe mit dem britischen Unternehmen ZeroAvia eine Absichtserklärung über die Lieferung von Stacks vereinbart. An der Börse könne die Aktie davon profitieren und gewinne zur Stunde rund 14 Prozent.Konkret handle es sich um 100-Kilowatt-Brennstoffzellenstacks, die PowerCell im Rahmen der Absichtserklärung ab 2024 liefern solle. Demnach werde geschätzt, dass die endgültige Vereinbarung 5.000 Einheiten umfassen solle.ZeroAvia wolle die Stacks von PowerCell nutzen, um einen 600-Kilowatt-Niedertemperatur-Wasserstoff-Elektro-Antriebsstrang herzustellen. Dieser solle ein Flugzeug mit 19 Sitzen und einer Reichweite von bis zu 300 Nautischen Meilen antreiben. Das könnte emissionsfreie Flüge zwischen Stockholm und Malmö ermöglichen.Dass ZeroAvia weiter auf die Stacks von PowerCell setze, spreche klar für die Technologie der Schweden. Allerdings handle es sich vorerst nur um eine Absichtserklärung. Die Aktie von PowerCell befinde sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Wer dennoch an der Story der Schweden und anderen aussichtsreichen Wasserstoff-Playern partizipieren will, greift zum Indexzertifikat mit der WKN DA0AA0 auf den E-Wasserstoff Europa-Index, so Michel Doepke. (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.