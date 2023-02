Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten habe sich am Donnerstag mit einem Kurssprung von gut 15 Prozent zurückgemeldet. Der Grund für das Comeback des Wasserstoff-Titels seien starke Quartalszahlen. Unter dem Strich habe PowerCell sogar einen Nettogewinn im Schlussviertel verbuchen können.Die Nettoerlöse seien im letzten Quartal um 79 Prozent auf 101,8 Millionen Schwedische Kronen (9,2 Millionen Euro) gestiegen. PowerCell habe in den drei Monaten die Bruttomarge massiv von 26,3 Prozent im Vorjahreszeitraum auf knackige 56,8 Prozent ausweiten können. Die Folge: Die Schweden hätten einen schmalen Nettogewinn von 3,6 Millionen Kronen oder umgerechnet 0,06 Kronen je Aktie verzeichnet.Die starke Margenentwicklung führe PowerCell auf die erfolgreiche Industrialisierung seiner Technologie zurück. Einen positiven Einfluss auf die Umsatzdynamik hätten höhere Lizenzeinnahmen von Bosch und erste Auslieferungen an ZeroAvia gehabt."Der Aktionär" bleibt langfristig für das schwedische Unternehmen optimistisch gestimmt. Allerdings eignet sich die Aktie nur für den äußerst risikobewussten Anleger, so Michel Doepke. Wer breit gestreut am Wasserstoff-Boom in Europa teilhaben wolle, greife zum Indexzertifikat mit der WKN DA0AA0 auf den E-Wasserstoff Europa-Index. (Analyse vom 10.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.