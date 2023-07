Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (24.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell befinde sich wieder im Aufwind. Der zuletzt positive Newsflow des Unternehmens werde somit endlich mit steigenden Notierungen quittiert - und einem massiven Kaufsignal. Folgende charttechnische Ziele sollten Anleger jetzt im Auge haben.Nach dem Sprung über den horizontalen Schlüsselwiderstand im Bereich von knapp 93 Schwedische Kronen sei der schwedische Titel auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Nicht mehr viel trenne die PowerCell-Aktie nun von der 100-Tage-Linie, die derzeit bei etwa 97,54 Kronen (8,44 Euro) verlaufe.Knacke der skandinavische Wasserstoff-Wert den GD200, wäre Luft bis zur 200-Tage-Linie. Diese verlaufe derzeit bei 112,30 Kronen (9,72 Euro). Im Anschluss würden die Hochs aus dem März in den Fokus rücken.Bosch wolle bis 2026 nahezu 2,5 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um sein Wasserstoff-Business hochzuziehen. Kein Wunder, wolle das Unternehmen bis 2030 fünf Milliarden Euro mit Wasserstoff-Technologien umsetzen. Bosch wolle dabei die gesamte Wertschöpfungskette adressieren.Die Aktie von PowerCell arbeite am Comeback. "Der Aktionär" habe ein gutes Timing bewiesen und den Titel in seiner aktuellen Ausgabe 30/23 zum Kurs von 7,40 Euro als spekulativen Kauf vorgestellt. Auch mutige Neueinsteiger können nach dem starken Kaufsignal noch zugreifen, so Michel Doepke. Wichtig: Ein Stopp bei 6,00 Euro sichere vor größeren Verlusten nach unten ab. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link