Wie Powell weiter gesagt habe, könne der Zinsgipfel höher liegen als erwartet. An den Märkten seien vor der Rede für die kommenden drei FED-Sitzungen Zinsanhebungen um jeweils 25 Basispunkte erwartet worden. Laut FedWatch Tool der CME sei es jetzt die wahrscheinlicher, dass es bei der nächsten Sitzung am 22. März 50 Basispunkte seien.



Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsanstieg bis zur Sitzung am 14. Juni auf 5,50 bis 5,75 Prozent liege inzwischen bei 50 Prozent. Rund 14 Prozent der Marktteilnehmer sähen den US-Leitzins sogar noch 25 Basispunkte höher.



Obwohl die Aktienmärkte im ersten Moment negativ reagieren würden, dürften die Aussagen von Powell wenig überraschen. Die letzten Inflationsdaten hätten diese Worte erwarten lassen. Ein starker Einbruch am Aktienmarkt sei deshalb nicht zu befürchten. Die Long-Position des AKTIONÄR bleibe bestehen. (07.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In seiner Rede vor dem Bankenausschuss des Senats hat FED-Chef erneut vor der hohen Teuerung gewarnt, so Thomas Bergmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Inflationsdruck sei größer als noch bei der FED-Sitzung Anfang Februar und deshalb die Notenbank bereit, das Zinserhöhungstempo falls nötig zu forcieren. An den Märkten würden solche Aussagen natürlich nicht gut ankommen.