Das Beste: Auf der Watchlist stünden weitere potenzielle Depotkandidaten, mit denen man auf einen dynamischen Jahresstart setzen oder sich schon frühzeitig auf einem günstigen Niveau bei einem der möglichen Highflyer für das kommende Jahr positionieren könne.



Sicher, nicht alle Spekulationen im "Real-Depot" seien 2022 aufgegangen. Auch die Depotwerte hätten im angeschlagenen Marktumfeld Federn lassen müssen. Doch die einzelnen Positionen hätten sich bereits wieder stabilisiert und eine teilweise sehr dynamische Gegenbewegung gestartet. Mit gezielten Zukäufen hätten hier prozentual zweistellige (Buch-)Gewinne aufgebaut werden können.



Noch ein Blick ins Depot gefällig: Bei IBU-tec (ISIN DE000A0XYHT5/ WKN A0XYHT) drehe sich fast alles um Batteriematerialien - genauer gesagt um Kathodenmaterial für den Einsatz in Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Zellen. Immer mehr Anleger würden das Potenzial erkennen - und nach der Talfahrt zugreifen. Habe die Aktie Anfang Oktober im Tief noch bei 15 Euro notiert, sei mit dem Großauftrag von einem internationalen Nutzfahrzeughersteller bereits die 30-Euro-Marke überwunden worden. Tendenz steigend, denn weitere Deals dieser Art dürften folgen.



Bei va-Q-tec (ISIN DE0006636681/ WKN 663668) habe es vor kurzem ein lukratives Übernahmeangebot gegeben. Der schwedische Investor EQT wolle den Würzburger Dämmstoff-Spezialisten für 26 Euro je Aktie übernehmen. Dies entspreche einer Prämie von 98 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der vergangenen drei Monate und einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 9. Dezember. Bei der Aktie seien die Gewinne bereits eingestrichen worden.



Aktien von IBU-tec, AIXTRON und SFC Energy befinden sich im "Real-Depot" von "Der Aktionär".



Die Aktie von SFC Energy (ISIN DE0007568578/ WKN 756857) habe seit Mitte Oktober rund 50 Prozent zugelegt und damit die Voraussetzungen für einen Aufstieg in den SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) geschaffen. Der Aufwärtstrend sei von starken Zahlen zum dritten Quartal und einer Reihe lukrativer Großaufträge begleitet worden. Nicht ohne Grund: Die Gesellschaft agiere am Puls der Zeit und profitiere mit ihren Anwendungen und Lösungen von der anstehenden Ablösung fossiler Brennstoffe wie Diesel und dem Bedarf an Alternativtechnologien bei der konventionellen Stromerzeugung. Ein Ende des Wachstums sei nicht in Sicht. Die bereits prall gefüllten Orderbücher bekämen kontinuierlich Zuwachs. Daran dürfte sich auch im kommenden Jahr nur wenig ändern. Mit der anhaltenden Auftragsflut sollte dank Skaleneffekten auch die Profitabilität nachhaltig steigen. Die Aktie liege im "Real-Depot" bereits prozentual zweistellig im Plus. Nächster Halt: 30 Euro!