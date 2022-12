Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine habe das Ende der relativ stabilen Geopolitik markiert. Die globalen Verteidigungsausgaben würden steigen, da die Gräben aus der "Zeit des Kalten Krieges" wieder aufbrechen würden. Viele NATO-Mitgliedsländer müssten ihre Ausgaben erhöhen, um die in der Vergangenheit eingegangenen Verpflichtungen erfüllen zu können. Einige Länder könnten deutlich höhere Ausgabenniveaus anstreben. Die Ukraine werde für den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur und die Bewältigung der humanitären Folgen Hilfsgelder in Milliardenhöhe aus dem Ausland benötigen. Europäische Staaten und andere westliche Länder müssten einen erheblichen Teil dazu beitragen. Dies belaste die bereits verschuldeten Staatshaushalte zusätzlich, gleichzeitig seien diese Länder im Inland mit hohen Kosten für das Gesundheitswesen, die Energieversorgung, steigenden Verteidigungsausgaben und anderen Kosten konfrontiert. Die Situation könnte sich noch weiter verschlimmern, falls sich die Schäden in der Ukraine auf Atomkraftwerke oder die Werke zur Verarbeitung und weltweiten Verschiffung von Agrarrohstoffen ausweiten würden. In vielen Ländern könnten Nahrungsmittel noch knapper und noch teurer werden.



Die Finanzmärkte seien vorausschauend und nach Erachten der Templeton Global Equity Group viele dieser Negativfaktoren in den Erwartungen und Bewertungen bereits eingepreist. Nach ihrem Dafürhalten führe Pessimismus in der Regel zu Kaufgelegenheiten und dem besten Potenzial für eine langfristige Outperformance. Die Templeton Global Equity Group sehe Chancen bei Unternehmen mit starken Bilanzen und Geschäftsmodellen, von denen sie glaube, dass sie einer Konjunkturschwäche standhalten und in dem auf einen Abschwung folgenden Zyklus als Branchenführer hervorgehen könnten.



Hohe Energiekosten dürften die Investitionen in erneuerbare Energien, in Lösungen für die dezentralisierte Stromerzeugung vor Ort sowie in Ausrüstung und Dienstleistungen für die Senkung des Energieverbrauchs und der Energieverschwendung ankurbeln. Die Templeton Global Equity Group halte Positionen in Energieversorgern, Herstellern von elektrischer Ausrüstung, Anbietern von Lösungen für die automatisierte Fertigung und Anbietern von Batteriematerialien.



Einige Technologiewerte hätten sich, nachdem sie jahrelang überbewertet gewesen seien, inzwischen auf ein nach Erachten der Templeton Global Equity Group attraktives Niveau verbilligt. Die Templeton Global Equity Group habe in Software- und Halbleiterunternehmen investiert, die den digitalen Wandel von Volkswirtschaften vorantreiben würden. Die Verteidigungsbudgets würden viele Jahre lang auf höherem Niveau liegen und die Templeton Global Equity Group habe in europäische Unternehmen aus den Bereichen Luft-/Raumfahrt und Verteidigung investiert. Pharmaunternehmen, Medizintechnikunternehmen sowie andere Unternehmen aus dem Gesundheitssektor würden von langfristigen demografischen Trends und kurzfristigen Verbesserungen nach den Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie profitieren.



Die Templeton Global Equity Group gehe davon aus, dass die Gewinne vieler Unternehmen im Jahr 2023 wegen höherer operativer und Finanzierungskosten weiter unter Druck stehen würden, während die schwache Nachfrage das Umsatzwachstum bremse. Gut geführte Unternehmen würden derartige Phasen in ihren Geschäftszyklen antizipieren und entsprechend planen, sodass sie gestärkt aus diesen Phasen hervorgehen würden. Die Templeton Global Equity Group lege den Fokus auf langfristige Fundamentaldaten und Bewertungen von Unternehmen. So habe sie interessante neue Anlagemöglichkeiten identifiziert und gehe davon aus, dass sich im Laufe des Jahres weitere Chancen ergeben würden. (28.12.2022/ac/a/m)







