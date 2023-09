In diesem tendenziell zurückhaltenden Umfeld hätten sich die europäischen Indices aber weiter zu erholen vermocht. Unterstützt von einer positiv eröffnenden Wall Street hätten sowohl der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) als auch sein europäisches Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) den Handelstag mit einem Kursanstieg von 0,39% und 0,41% im Plus beendet. Auch der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich gestern in diese Reihe eingeordnet, wenngleich der Anstieg mit 0,18% im direkten Vergleich leicht gedämpfter ausgefallen sei. Ebenfalls verhalten habe es anfänglich bei den US-Aktienindices ausgesehen: So seien die US-Indices ebenfalls verhalten positiv in den Tag gestartet, ehe die Technologiewerte aufgrund von positiven Analystenkommentaren rund um Tesla befeuert worden seien, wodurch auch der breite Markt nach oben gezogen worden sei. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zum Schluss ein kleines Kursplus von 0,25% ausgewiesen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) vom höheren Tech-Anteil profitiert habe und mit einem Zuwachs in Höhe von 0,67% aus dem Handel gegangen sei. Am besten performen können habe hingegen der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), der 1,19% habe zulegen können.



An den Rohstoffmärkten habe es bei den Ölpreisen nur wenig Bewegung gegeben, wobei die Sorte Brent heute Morgen rund um die Marke von USD 91 je Fass schwanke. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenfalls kaum gefragt gewesen und notiere aktuell unverändert bei knapp über USD 1.920 je Feinunze. Anders habe es hingegen beim Bitcoin ausgesehen: Dieser habe gestern entgegen dem Trend 2,91% verloren, habe sich allerdings heute Morgen wieder etwas erholen können und notiere aktuell bei rund USD 25.700.



Auch heute bleibe es spannend, da laut unsdemerem Datenkalender für die Eurozone und Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartungen sowie die Einschätzung der aktuellen Lage für September am Programm stünden.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren. (12.09.2023/ac/a/m)





Damit habe sich die Stabilisierung der Börsen seit dem Ende der vergangenen Woche auch am Montag fortgesetzt. Nichtsdestotrotz habe sich aber die Kaufbereitschaft mit Ausnahme des US-Techsektors in Grenzen gehalten. Neben dem allgemeinen Umstand, dass der Monat September statistisch betrachtet zu den schlechtesten Börsenmonaten gehöre, hätten die Investoren aufgrund der morgigen Veröffentlichung der US-Inflationsdaten generell etwas zurückhaltender agiert, zumal diese ja den letzten wichtigen Einflussfaktor vor der US-Zinsentscheidung in der nächsten Woche darstellen würden. Zudem würden in Europa die immer trüberen Konjunkturaussichten (wie auch gestern die mit -0,7% klar unter den Erwartungen von -0,3% ausgefallene italienische Industrieproduktion erneut untermauert habee) und die hartnäckig hohe Inflation im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der EZB für einiges an Nervosität unter den Marktteilnehmern sorgen.