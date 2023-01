Auch im heurigen Jahr würden nach Meinung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG die großen Makrothemen mit ausschlaggebend für die Performance an den Aktienmärkten sein. Hier werde entscheidend, in welchem Ausmaß die Inflation in den kommenden Monaten weiter zurückgehe, wann die Notenbanken ihre Zinsanhebungszyklen pausieren und wie nachhaltig die Bremsspuren in der Wirtschaft aufgrund der bislang schon gesehenen geldpolitischen Straffungen ausfallen würden. Im Wesentlichen würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG davon ausgehen, dass diese komplexen Problemfelder über das Börsenjahr hinaus an Schärfe verlieren oder sich sogar auflösen würden.



So hätten die Inflationsraten in den USA schon im Juni des Vorjahres (!) ihren Höhepunkt erreicht und vor dem Hintergrund der Rückgänge bei den Rohstoffpreisen und der Entspannung der Lieferkettenthematik sei hier in der Tendenz heuer ein weiterer substanzieller Rückgang der Preisdynamik zu erwarten. Etwas zäher dürfte dies in Europa vonstattengehen, aber auch hier sei eine weitere Entspannung zu erwarten, auch wenn die Kerninflation hoch bleibe. Dadurch sollten dann auch die Notenbanken in den nächsten Monaten sukzessive einen Schwenk in Richtung einer Pausierung des Straffungskurses vollziehen. Hier sei die US-FED der EZB sicher um einige Schritte voraus und folglich sehe man in den USA "nur" mehr zwei weitere Zinsschritte in Q1. Die Eurozone-Währungshüter sollten nach der "hawkishen" Sitzung im Dezember hingegen nach Meinung der Ökonomen der Raiffeisen Bank International AG den Leitzins noch zweimal um 50 BP in Q1 und zweimal um 25 BP auf dann 3,5% im Einlagesatz anheben. In Summe würden sie aus der Thematik kurzfristig noch Unsicherheit für die Aktienmärkte sehen, welche sich aber mit der steigenden Gewissheit eines Endes der Zinsanhebungen schon in Richtung Q2 auflösen sollte. Wirtschaftlich sei eine Eurozone-Rezession und eine Abschwächung der US-Konjunktur schon klar in den Aktienkursen reflektiert. Da es zudem schon zarte Stabilisierungstendenzen bei europäischen Vorlaufindikatoren gebe und die Analysten der Raiffeisen Bank International AG des Weiteren keine scharfe US-Rezession erwarten würden, so dürfte sich dieser Einflussfaktor dank der von ihnen erwarteten wirtschaftlichen Erholung im zweiten Halbjahr dann im Jahresverlauf sogar als unterstützend für Aktien etablieren.



Im Hinblick auf die Unternehmensgewinne sei kurzfristig sicher noch Anpassungsbedarf in den Analystenschätzungen nach unten gegeben. Insofern werde insbesondere die schon nächste Woche anlaufende Q4 Berichtssaison von großem Interesse sein, zumal viele Unternehmen hier dann ebenfalls einen Ausblick für das Gesamtjahr abgeben würden. Den Auftakt in den USA würden hier die Finanztitel machen, wo nächsten Freitag dann mit der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) drei Branchenriesen ihr Zahlenwerk vorlegen würden. In Summe könnte der kurzfristige Anpassungsbedarf bei den Gewinnschätzungen, durchwachsene Datenpunkte beim Wirtschaftsthema und die in den nächsten Monaten anstehenden Zinsschritte noch etwas belasten. Für den weiteren Jahresverlauf und für das Gesamtjahr seien die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aber aufgrund der sich deutlich aufhellenden Einflussfaktoren optimistisch gestimmt für die Aktienmärkte. Überproportionale Anstiege würden sie hier heuer insbesondere auch von Sektoren (z.B. IT, Kommunikationsdienstleistungen und zyklischer Konsum) erwarten, welche im letzten Jahr deutlich hinterhergehinkt hätten. (05.01.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem Börsenjahr 2022, das vor allem durch den Doppelschlag aus Geld- und Geopolitik gekennzeichnet war und mit akzentuierten Verlusten in nahezu allen Regionen endete, fiel der Jahresauftakt an den Aktienmärkten soweit mehrheitlich positiv aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar hätten sich US-Aktien etwas abgemüht, die europäischen Leitindices und ebenso der chinesische HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) hätten hingegen einen guten Start hingelegt. Mit zur Stimmungsaufhellung in Europa beigetragen hätten die deutlich geringer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten in etwa Österreich, Deutschland (hier z.B. Gesamtrate 9,6% p.a. vs. Analystenkonsens von 10,2%) und Frankreich. In China wiederum habe sich zuletzt die breite Öffnung nach den harschen Covid-Restriktionen als Kurstreiber erwiesen, weil der Markt dadurch auf eine Verbesserung der Konjunkturdynamik setze. Im Fokus sei zuletzt auch der wichtige ISM Index für das verarbeitende Gewerbe gestanden. Dieser sei mit 48,4 Punkten etwas unter den Erwartungen rausgekommen und befinde sich auf Gesamtindexbasis weiterhin in einer Zone, wo rezessive Tendenzen in den USA indiziert würden. Spannend sei gewesen, dass sowohl die Komponenten der Inputkosten als auch die Neuaufträge gesunken seien, wohingegen die Arbeitskomponente recht stark geblieben sei.