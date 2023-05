Des Weiteren würden zahlreiche Tech- und Internetunternehmen aktuell die in der Covid-Euphorie aufgebauten Überkapazitäten abbauen. Das sollte auch dafür sorgen, dass die Unternehmen des NASDAQ-100 im Aggregat 2024 dann laut Analystenkonsens wieder fast 20% an Gewinnwachstum erzielen könnten. Die Wachstumsannahmen würden ebenfalls durch strukturelle Wachstumstrends in diesen Branchen unterstützt, welche noch über viel Spielraum verfügen würden (z.B. Cloud Computing, oder Künstliche Intelligenz - letzteres Thema mit nicht zu unterschätzenden Risiken).



Auch für die generelle Aktienmarktentwicklung würden die Analysten optimistisch bleiben. So sei die Phase nach Ende des US-Zinsanhebungszyklus historisch ein "gutes Pflaster" für Aktien gewesen. Zudem würden sie nach einer milden Rezession eine sanfte Erholung der Wirtschaft in den USA und Europa in Richtung 2024 erwarten. Hier werde die nächste Woche mit den Schnellschätzungen zu den Einkaufsmanagerindices zeigen, inwieweit sich die Stabilisierung der Konjunkturdynamik bereits in den Vorlaufindikatoren zeige.



Als letztes Argument für tendenziell weiter steigende Kurse solle an dieser Stelle die aktuell sehr pessimistische Marktpositionierung angeführt werden, die dafür spreche, dass viele Investoren die Erholungsbewegung der letzten Monate nicht mitgemacht hätten. So würden sich die von den Analysten beobachteten Sentiment-Umfragen von Kleinanlegern nach wie vor im "bearishen" Bereich befinden. Die vom Markt viel beachtete Global Fund Manager Survey der Bank of America habe ebenso zu Tage gefördert, dass institutionelle Gelder weiterhin hohe Cashquoten vorhalten würden und stark in Aktien untergewichtet seien.



Erstaunlich sei zudem, dass laut derzeitiger Positionierung von spekulativen Marktteilnehmern an US-Futuresbörsen ähnlich extrem auf fallende Kurse gesetzt werde, wie das sonst nur bei ganz großen Abverkäufen - wie etwa der Finanzmarktkrise oder bei Covid - der Fall gewesen sei. Wenn der Pessimismus derartig ausgeprägt sei, dann sei oftmals das Potenzial für positive Überraschungen nicht zu unterschätzen. (23.05.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den letzten Handelstagen zeigte sich ein gemischtes Bild an den internationalen Aktienmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der heimische ATX (ISIN AT0000999982/ WKN 969191) habe hier zuletzt aufgrund seiner hohen Gewichtung von Energie- und Finanztiteln zu den Underperformern gezählt und sei damit nahezu wieder auf dem Stand wie zu Jahresbeginn. Die breiten europäischen Benchmarks als auch der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) hätten zuletzt seitwärts tendiert, wohingegen der NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) weiter habe zulegen können und mittlerweile ein Kursplus von fast 23% seit Jahresbeginn aufweise. Letzteres spiegele sich natürlich auch in der zuletzt gesehenen Sektorperformance wider. Hier hätten IT- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen die Nase vorne gehabt, wohingegen die Sektoren Energie, Immobilien und Versorger zu den Schlusslichtern gezählt hätten.