Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Seitens der Zentralbanken in den USA und Europa dürfte der Zinsgipfel erreicht sein - 2024 könnten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) die ersten Zinssenkungen anstehen, so Tobias Friedrich, Senior Manager Products & Markets bei Santander Asset Management.



Allerdings habe die Zentralbank auch ihre Entschlossenheit erklärt, dafür zu sorgen, dass die Inflation mittelfristig zu ihrem Ziel von zwei Prozent zurückkehre. Außerdem werde sie die Zinssätze für einen ausreichend langen Zeitraum auf diesem hohen Niveau halten, bis dieses Ziel erreicht sein werde.



Dem Analystenkonsens zufolge solle sich das Gewinnwachstum des STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) von minus ein Prozent in diesem Jahr auf sieben Prozent im Jahr 2024 beschleunigen. Damit einhergehend dürften die hiesigen Konzerne im nächsten Jahr auch ihre Barmittelausgaben erhöhen - unter anderem durch höhere Dividendenzahlungen und Aktienrückkaufprogramme. Auch Fusionen und Übernahmen könnten wieder an Popularität gewinnen. Zur besseren Einordnung: Europäische Unternehmen hätten unter anderen aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten Barmittelreserven in Billionenhöhe angehäuft, die auch für diese Vorhaben genutzt werden könnten. Mit den jüngsten US-Inflationsdaten, die darauf hindeuten würden, dass die Jahresteuerungsrate weiter sinke, komme ohnehin auch an den europäischen Aktienmärkten etwas mehr Zinsoptimismus zurück und die Märkte würden sich an Kurszuwächsen erfreuen. (16.11.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.