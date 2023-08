Wenn auch die globalen Kurszuwächse gestern nicht mehr ganz so deutlich ausgefallen seien wie noch letzte Woche, lasse sich trotzdem auf einen erfolgreichen Tag an den Börsen zurückblicken. An den europäischen Aktienmärkten habe die große Mehrheit der Indices nämlich im positiven Bereich geschlossen oder vereinzelt sogar Jahres- oder Allzeithöchstwerte vermeldet. So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwischenzeitlich die Marke von 16.500 geknackt, ehe er den Tag mit einem Minus von 0,14% beendet habe. Mit einem Kursanstieg von knapp 1% habe der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) im europäischen Spitzenfeld gelegen, während der EURO STOXX 50 ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit +0,11% die gestrige gesamteuropäische Richtung gut abgebildet habe. Etwas leichter hätten sich die US-amerikanischen Börsen präsentiert. Diese hätten nämlich nur marginale Kurszuwächse von unter 0,5% verzeichnet.



An den Rohstoffmärkten habe der Ölpreis an die Anstiege der vergangenen Tage angeknüpft, sodass ein Barrel der Sorte Brent gestern Abend zu USD 85,50 gehandelt habe. Somit zeige die freiwillige Outputkürzung der OPEC+ und speziell Saudi-Arabiens Wirkung, welche durch die hohe Nachfrage verstärkt werde. Der Goldpreis habe gestern ebenso Zugewinne verzeichnet und dementsprechend bei etwa USD 1.965 pro Feinunze notiert. Am Kryptomarkt komme der Bitcoin wie auch in den letzten Tagen kaum in Bewegung und liege daher weiterhin bei rund USD 29.500.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen gemischt präsentieren.

Nachdem gestern nur wenige Unternehmensmeldungen auf der Agenda gestanden seien, sei die Berichtssaison heute wieder in vollem Gange. Zusätzlich würden die Arbeitslosenquote im Euroraum für Juni sowie der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA publiziert. (01.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach den erwartungsgemäß ausgefallenen Zinserhöhungen der FED und der EZB vergangene Woche setzte sich die positive Stimmung an den globalen Aktienmärkten zum gestrigen Wochenstart fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund dafür sei, dass weitere Zinsanhebungen beider Notenbanken als immer unwahrscheinlicher gehandelt würden. Zudem hätten neu veröffentlichte Konjunkturdaten aus der Eurozone stützend gewirkt. So habe sich der Verbraucherpreisindex für Juli übereinstimmend mit den Konsensschätzungen auf 5,3% belaufen, was einem Rückgang zum Vormonat von 0,2% gleichkomme. Demgegenüber erweise sich die Kernrate des Verbraucherpreisindex mit einem dem Vormonat entsprechenden Wert von 5,5% als weiterhin hartnäckig. Abschließend sei gestern das BIP für das zweite Quartal für Europa erschienen. Nachdem sich dieses in Q1 mit -0,1% noch leicht negativ entwickelt habe, habe dieses nun wieder ein leichtes Wachstum von 0,3% aufgewiesen, was über den von Analysten erwarteten 0,2% gelegen habe.