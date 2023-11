Angesichts der überwiegend positiven Impulse hätten die globalen Aktienmärkte gestern nahezu einheitlich im Plus geschlossen, wenn auch die Zugewinne bei weitem nicht an die des Vortages herangereicht hätten. Dementsprechend hätten die US-amerikanischen Börsen lediglich marginale Zuwächse von zumeist unter 0,1% verbuchen können. Etwas fester hätten sich demgegenüber die europäischen Aktienmärkte präsentiert, die im Schnitt zumindest über +0,5% geschlossen hätten. Der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) sowie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seien mit +0,79% bzw. +0,86% mit am positivsten in Erscheinung getreten.



An den Rohstoffmärkten habe der Ölpreis Einbußen in Höhe von -1,72% verzeichnen müssen, welche vor allem auf die stärker als erwartet angestiegenen Rohölvorräte sowie die Rekordproduktion in den USA zurückzuführen seien. Folglich koste ein Barrel der Nordseesorte Brent derzeit ungefähr USD 81. Unterdessen habe Gold leicht schwächer tendiert, sodass eine Feinunze heute Morgen zu rund USD 1.960 notiere. Ein Bitcoin handele aktuell für knapp USD 37.500.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen großteils schwächer präsentieren. Datenseitig stehe heute neben US-Industriedaten auch der Philly Fed Index auf der Agenda. (16.11.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem der FED-Präsident Jerome Powell vergangene Woche noch mit "hawkishen" Aussagen Aufsehen erregte, ließen die am Dienstag veröffentlichten und niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten die Ängste über eine weitere Zinsanhebung wieder weiter in den Hintergrund rücken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die daraus resultierende positive Stimmung sei gestern nach wie vor an den globalen Aktienmärkten spürbar gewesen. In den USA habe zudem die Einigung auf einen Gesetzesentwurf gegeben, welcher einmal mehr eine drohende Zahlungsunfähigkeit abwenden solle, Grund zum Aufatmen. Der Vorschlag benötige nun die Zustimmung vom Senat und anschließend dem US-Präsidenten Joe Biden, was jedoch lediglich als Formsache gelte. Ebenso erfreulich seien gestern die US-Makrodaten ausgefallen. Der Einzelhandelsumsatz habe im vergangenen Monat mit -0,1% nämlich einen geringeren Rückgang verzeichnet als es die Konsensschätzungen mit -0,3% hätten erwarten lassen. Noch deutlicher habe der Empire State Index mit einem Wert von 9,1 die Prognosen von -2,8 übertreffen können. Der Indikator habe somit klar den Sprung in den positiven Bereich geschafft und signalisiere nun eine Erholung der Geschäftstätigkeit im Bundesstaat New York. Für die Eurozone sei gestern die Industrieproduktion für September erschienen, welche um -1,1% geschrumpft und somit knapp schwächer als die Konsensschätzungen von -1,0% ausgefallen sei.