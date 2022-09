Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der mit Spannung erwartete NFP-Bericht wurde um 14:30 Uhr veröffentlicht und zeigte, dass die US-Wirtschaft im August 315.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, verglichen mit einem Anstieg von 526.000 im Juli und den Markterwartungen von 300.000, was auf eine breit angelegte Einstellung in vielen Sektoren hinweist, so die Experten von XTB.Das Lohnwachstum sei unverändert bei 5,2% im Jahresvergleich geblieben und habe damit unter den Markterwartungen von 5,3% im Jahresvergleich gelegen.EUR/USD sei nach den Arbeitsmarktdaten über die Parität ausgebrochen. (Quelle: xStation 5) (02.09.2022/ac/a/m)