Die Wall Street sei ebenfalls mit Verlusten aus dem verlängerten Wochenende zurückgekehrt. Auch hier zeichne sich ein ähnliches Bild wie in Europa. Nur hätten in den USA neben den Einkaufsmanagerindex-Daten des Dienstleistungssektors auch jene des verarbeitenden Gewerbes positiv überraschen können. Dies habe jedoch nichts an der Tatsache geändert, dass sich Anleger sich auch hier hätten eingestehen müssen, dass der Zinserhöhungszyklus damit doch nicht so bald enden werde und auch in Sachen Tempo der Erhöhungen noch nicht das letzte Wort gesprochen sein dürfte. Außerdem hätten die enttäuschenden Ausblicke vom Einzelhändler Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) und der Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) die Stimmung hier zusätzlich belastet. Die wichtigsten US-Leitindices hätten über den Handelstag sukzessive an Boden verloren und mit klar negativen Vorzeichen geschlossen. Der zinssensitive NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe dabei die größten Tagesverluste eingefahren.



Im Sog negativer Vorgaben habe es die Börsen in Asien heute Morgen ebenfalls in die Verlustzone gezogen. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsstart an Europas Börsen einen negativen Auftakt erwarten lassen. An Impulsen dürfte es am heutigen Mittwoch nicht fehlen, da uns weitere Konjunkturdaten und Unternehmensberichte ins Haus stünden, bevor die Veröffentlichung des jüngsten FED-Protokolls Einblicke in die Denkweise der US-Notenbanker und somit Rückschlüsse auf die weitere Vorgangsweise im aktuellen Zinszyklus gewährt.



Der Ölpreis habe sich der allgemeinen Stimmung an den Aktienmärkten angeschlossen und auf USD 83 je Fass (Sorte Brent) korrigiert, wobei anhaltenden Sorgen über das weltweite Wirtschaftswachstum die angekündigten Angebotseinschränkungen überwogen hätten. Gold habe sich etwas vergünstigt und eine Unze notiere heute Morgen bei knapp USD 1.837. Der Bitcoin habe ebenfalls Federn lassen müssen und koste aktuell rund USD 24.000. (22.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - War es in den USA noch der Feiertag, der am Montag für Flaute sorgte, sind es nun Markodaten, sowie Unternehmensberichte, die für Impulse sorgen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Den Anfang in Europa hätten die gestern veröffentlichten "PMI" Einkaufsmanager-Stimmungsdaten gemacht: Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland und der Eurozone würden eine sich generell aufhellende Unternehmensstimmung belegen. Diese zeige sich vor allem im Dienstleistungssektor, während sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe leicht eingetrübt habe. In Deutschland hätten sich im Februar die Umfragewerte zur aktuellen Lage und zu den Konjunkturerwartungen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) massiver als erwartet verbessert - noch dazu den vierten Monat in Folge. Dennoch hätten sich diese positiven Makrodaten nicht in positiven Impulsen für die europäischen Indices widergespiegelt. Im Gegenteil, der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sowie der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) hätten beide jeweils mit einem Minus von ca. einem halben Prozent geschlossen, der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sich hingegen robuster gezeigt. Schlusslicht unter den Branchen Europas sei Immobiliensektor mit minus 1,8% gewesen, der Technologiesektor habe sich ebenfalls schwach mit minus 1,5% gezeigt. Beide Branchen hätten einmal mehr unter den Zinssorgen gelitten. Die positiven Entwicklungen im Euroraum würden zur Sorge der Anleger beitragen, dass die Zentralbanken in den kommenden Wochen die Leitzinsen etwas stärker anheben dürften als bislang erwartet.