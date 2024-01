Dass der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) am Freitag lediglich seitwärts tendiert und damit nicht von den gesunkenen Anleiherenditen profitiert habe liege ebenfalls an den Quartalsergebnissen der großen US-Banken, welche gemischte Gefühle hinterlassen hätte. Am Dienstag würden dann mit Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) die großen Investmentbanken mit ihren Zahlen aufwarten. So richtig rund mit dem Zahlenreigen gehe es dann erst in der nächsten Woche los. Trotz des etwas durchwachsenen Auftakts würden die RBI-Analysten allerdings recht zuversichtlich auf die Q4-Berichtssaison blicken. Vor dem Hintergrund der weiterhin recht robusten US-Konjunktur und einer hohen Resilienz bei der Inflationsthematik würden sie wieder von mehrheitlich positiven Überraschungen ausgehen.



An den asiatischen Aktienmärkten sei der Jahresauftakt sehr divergent ausgefallen. So zähle der japanische TOPIX mit einem Kursplus von 6,7% (u.a. aufgrund des schwachen JPY) zu den klaren Outperformern. In China habe sich hingegen bislang die Schwäche aus dem Vorjahr fortgesetzt. So blicke der HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734) seit Jahresbeginn auf einen Kursverlust von satten -5,8%. Die heutige Notenbanksitzung der chinesischen Notenbank habe keine Veränderung beim Hauptrefinanzierungssatz gebracht. Hier hatten Marktteilnehmer auf eine Senkung gehofft. Im Fokus seien am Wochenende auch die Wahlen in Taiwan gestanden, wo die stärker für eine Unabhängigkeit eintretende DPP zum dritten Mal in Folge den Präsidenten stellen werde. Inwieweit dies zu Reaktionen seitens Chinas führe, würden die nächsten Wochen zeigen.



Gemischt stelle sich das Sentiment weiter am Ölmarkt dar. Nachdem zuletzt die Preiskürzungen von Saudi-Arabien belastet hätten, so hätten die jüngsten Nachrichten rund um die US-Bombardierungen von Huthi-Rebellen im roten Meer preistreibend gewirkt, da dadurch Öltanker mitunter größere Umwege nehmen müssten. Die erhöhte geopolitische Unsicherheit habe wiederum beim Goldpreis zuletzt für Anstiege gesorgt. Die Feinunze des Edelmetalls notiere heute Morgen bei USD 2.057. Ein Blick auf die aktuellen Frühindikationen lasse einen moderat festeren Start an Europas Börsen erwarten. Heute stünden das deutsche BIP und Eurozone-Industrieproduktionsdaten zur Veröffentlichung an. Die US-Börsen würden heute aufgrund des Martin Luther King-Days geschlossen bleiben.



Das Kerngeschäft bei Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (-1,06%) als auch bei JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-0,73%) sei im abgelaufenen Quartal dank geringer Risikokosten in Summe recht ordentlich verlaufen, allerdings hätten Einmaleffekte die Ergebnisse getrübt. Hier seien u.a. die Sonderzahlungen für die US-Einlagensicherungsbehörde FDIC zur Deckung des Verlustes, welcher im Zuge der letztjährigen Minibankenkrise entstanden seien, zu nennen. Mit -3,3% noch stärker abwärts gegangen sei es am Freitag bei Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC), hier habe die Aussicht auf einen Rückgang der Nettozinserträge im Ausmaß von 7 bis 9% für 2024 belastet. Die Aktie der Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) habe hingegen trotz eines Quartalsverlusts von USD 1,8 Mrd. zulegen können (+1,04%), da man u.a. einen weiteren Jobabbau angekündigt habe. (15.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die zweite Handelswoche des Jahres an den Aktienmärkten verlief überwiegend positiv - wenn auch unspektakulär, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Fokus seien makroseitig dabei US-Preisdaten gestanden, welche im Falle des Konsumentenpreisindex (Donnerstag) etwas höher und im Hinblick auf die Produzentenpreise tiefer (-0,1% im Vergleich zum Vormonat) als erwartet ausgefallen seien. Letzteres habe dann am Freitag mitgeholfen, dass sich die gepreiste Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im März wieder auf knapp 80% erhöht habe und folglich Staatsanleiherenditen merklich nachgegeben hätten. Am Anleihemarkt auffällig sei zudem der Umstand gewesen, dass sehr viele Emittenten die im Vergleich zum Herbst mittlerweile wieder deutlich besseren Konditionen dazu genutzt hätten, um mit Rekordvolumina an den Markt zu kommen.