Heute erwarte uns datenseitig die Veröffentlichung des Konsumentenvertrauens in der Eurozone. Die RBI-Analysten würden davon ausgehen, dass sich dieses im Vergleich zum Vormonat leicht von -15 auf -13,7 verbessern werde. Für morgen stünden uns mit den Veröffentlichungen der PMI-Daten aus diversen Ländern wieder mehr makroökonomische Impulse bevor. Die Umfragewerte hätten durch ihre Rolle als Vorlaufindikatoren das Potenzial wieder etwas mehr Bewegung auf den Märkten hervorzurufen. In dieser Woche melde sich auch noch die EZB zum weiteren Verlauf der Zinskurve zu Wort. Es werde jedoch keine Veränderungen der derzeitigen Zinsniveaus erwartet.



Die Rohstoffmärkte seien indes zweigeteilt. So sei der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent wieder angestiegen und notiere derzeit bei rund USD 80. Während der Preis des Edelmetalls Gold relativ unverändert bei rund USD 2.030 notiere. Der Bitcoin komme weiterhin nicht zur Ruhe und habe erneut an Wert abgeben müssen. In der Nacht auf heute sei der Preis der Kryptowährung seit langem wieder unter die Schwelle von USD 40.000 gesunken.



Die Märkte in Asien würden sich heute Morgen freundlicher als am Vortag präsentieren. Vor allem die chinesischen Börsen würden sich seit einiger Zeit wieder im positiven Bereich befinden. Grund für die Erholung der chinesischen Indices sei die Verkündung eines Hilfspakets im Wert von USD 279 Mrd. gewesen, um die schwächelnden Märkte zu stützen. Die chinesische Regierung prüfe auch noch weitere Unterstützungspakete welche im Laufe der Woche bekannt gegeben werden sollten. (23.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag kam es weder zu nennenswerten Unternehmensveröffentlichungen noch zu wichtigen Veröffentlichungen von makroökonomischen Indikatoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Märkte habe das aber keineswegs gestört und so sich die positive Entwicklung von Ende letzter Woche auch ohne externe Impulse weiter fortgesetzt. Jenseits des Atlantiks seien die Kurse kurz nach Handelsbeginn stark angestiegen, hätten aber zum Handelsschluss hin wieder etwas verloren und so den Tag nur leicht im positiven Bereich beendet. Lediglich Klein- und Mittelbetriebe hätten einen satten Kursanstieg verzeichnen können. So habe der Russel 2000 mit einem Plus von 2% einen Teil der Kursverluste der Vortage wieder gutgemacht. Die übrigen Indices wie der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten mit +0,22% und +0,1%, nach der starken Performance am Freitag, nur leicht zugelegt. Auf dem alten Kontinent sei es zu stärkeren Kursgewinnen gekommen. Am höchsten sei der Anstieg im österreichischen ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) ausgefallen, welcher um 0,8% habe zulegen können. Die chinesischen Märkte seien gestern ebenfalls weiterhin dem Trend gefolgt, in diesem Falle aber nach unten.