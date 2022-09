Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

68,66 EUR +1,96% (12.09.2022, 13:33)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

68,68 EUR +2,75% (12.09.2022, 13:19)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (12.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Der Börsengang der Volkswagen-Tochter Porsche solle noch im Herbst über die Bühne gehen. Das habe am Wochenende Porsche-Finanzchef Lutz Meschke erneut bestätigt. Das zwischenzeitliche Plus von fast 3,5% der Aktie der Porsche-Vorzugsaktie sei jedoch infolge einer Warburg Research-Studie wieder reduziert. Das Analysehaus sei von Porsche zwar weiterhin überzeugt und habe seine Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel sei aber deutlich von 133 auf 84 Euro reduziert worden. Das niedrigere Kursziel sei eine Anpassung an den Marktwert des von der Porsche SE gehaltenen VW-Anteils.Die Porsche SE-Aktie sei nicht nur eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie und den anstehenden Börsengang der Sportwagentochter Porsche, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios. Neben der Hauptbeteiligung VW haber die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in zukunftsträchtige Unternehmen getätigt. Die Porsche-Vorzugsaktie sei nach wie vor aussichtsreich, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: