Tradegate-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

89,26 EUR -1,76% (05.10.2023, 11:08)



XETRA-Aktienkurs Porsche AG-Aktie:

89,46 EUR -0,62% (05.10.2023, 10:53)



ISIN Porsche AG-Aktie:

DE000PAG9113



WKN Porsche AG-Aktie:

PAG911



Ticker-Symbol Porsche AG-Aktie:

P911



Kurzprofil Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG:



Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), Stuttgart, ist ein deutsches Unternehmen, das Sportwagen und Luxus-Pkw herstellt, gegründet 1931 von Ferdinand Porsche.



Porsche AG ist Teil des Volkswagen-Konzerns seit 2009 und nicht zu verwechseln mit der börsennotierten (ebenfalls in Stuttgart beheimateten) Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), die seit 2009 Mehrheitsgesellschafterin der Volkswagen AG ist. (05.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Porsche: Die weitere Entwicklung in China macht Sorgen - AktienanalyseDer Sportwagenhersteller Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911) hat seine Gewinnprognose für das laufende Jahr "trotz der weiterhin sehr herausfordernden makroökonomischen Situation" bekräftigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Sofern sich die globale und versorgungstechnische Lage nicht signifikant verschärft, erwartet Porsche zum Ende des Geschäftsjahres 2023 eine operative Konzernumsatzrendite in einer Bandbreite von 17 bis 19 Prozent", habe die Volkswagen-Tochter anlässlich ihres ersten Jahrestags als börsennotiertes Unternehmen mitgeteilt. Der Umsatz solle sich zwischen rund 40 und 42 Mrd. Euro bewegen. Auch am Ziel, die operative Marge langfristig auf mehr als 20 Prozent zu steigern, halte das Management fest.An der Börse wolle dennoch keine Kauflaune aufkommen. Grund dafür seien vor allem Sorgen über die weitere Entwicklung in China, dem wichtigsten Absatzmarkt des Herstellers. Die Wirtschaftsleistung in der Volksrepublik habe sich deutlich abgeschwächt, die Exporte seien eingebrochen und der Konsum leide. Die EU habe vor rund zwei Wochen zudem ein Verfahren eingeleitet, in dem sie die Rechtmäßigkeit von Chinas massiven Subventionen für Elektroautos prüfe. Das schüre Ängste vor einem handfesten Handelskonflikt mit der Volksrepublik - gerade in der deutschen Automobilindustrie.Große Sprünge sind der Porsche-Aktie daher wohl auch weiterhin nicht zuzutrauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2023)Börsenplätze Porsche AG-Aktie: