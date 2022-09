Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE und Volkswagen.



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (19.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) werde seine Tochter Porsche AG am 29. September an die Börse bringen. Der Sportwagenbauer werde am oberen Ende der Preisspanne mit 75 Milliarden Euro bewertet. Wie wirke sich das IPO auf die Porsche Holding SE aus?Gehe es nach den Familien Porsche und Piëch, so sei es an der Zeit, die stillen Reserven zu heben und den Sportwagenbauer Porsche endlich wieder in die "Freiheit" zu entlassen.Dabei dürfe man allerdings nicht außer Acht lassen, dass die beiden Familien Porsche und Piëch schon länger einen stärkeren Einfluss auf das Filetstück des VW-Konzerns möchten.Zwar halte die Porsche Holding SE mit Sitz in Salzburg, die von beiden Familien kontrolliert werde, rund 53,3 Prozent der VW-Aktien, dennoch sei der Einfluss auf den Sportwagenbauer Porsche, der zu 100 Prozent zum VW-Konzern gehöre, begrenzt.Die Familien Porsche und Piech würden durch den Börsengang der Porsche AG wieder direkten Einfluss auf den Sportwagenbauer bekommen. 25 Prozent plus eine Aktie der Stammpapiere sollten bei einem Börsengang an die Porsche SE gehen. Bezahlt werde ein Aufschlag von 7,5 Prozent auf die Vorzüge.VW komme aktuell auf einen Börsenwert von 87 Milliarden Euro. Porsche decke rund 80 Prozent der Summe ab. Zudem habe der VW-Konzern spannende Brands wie Lamborghini, Bentley, Bugatti und Audi unterm Dach. Die Aktie sollte sich von der allgemeinen Marktentwicklung weiterhin abkoppeln können."Der Aktionär" rate darüber hinaus dazu, die Aktie der Porsche AG zu zeichnen. Dies werde ab dem 20. September möglich sein.Die Porsche Holding SE-Aktie ist eine Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie und den anstehenden Börsengang der Sportwagentochter Porsche, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix, PTV Software den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt. (Analyse vom 19.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: