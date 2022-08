XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

72,72 EUR +4,42% (30.08.2022, 17:37)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (30.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sissi Hajtmanek, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Zu den am Dienstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Porsche gehört. Das Papier der Volkswagen-Konzernholding sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen.Die Aktie der Volkswagen-Konzernholding ist weiter im Rallyemodus, nachdem der Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche weiter für Fantasie sorgt. Die Porsche-Aktie befinden sich weiter im Rallymodus. Der Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche sorge weiter für Fantasie, so Sissi Hajtmanek, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 30.08.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Sissi Hajtmanek, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:72,96 EUR +4,44% (30.08.2022, 18:25)