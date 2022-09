Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE und Volkswagen.



Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

71,54 EUR -0,86% (21.09.2022, 08:54)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

71,90 EUR +3,87% (20.09.2022)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (21.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Start der Zeichnungsfrist für Vorzugsaktien der Porsche AG sei bei Anlegern am Dienstag auf reges Interesse gestoßen. Die Nachfrage übersteige das Angebot, habe es von der Investmentbank Goldman Sachs geheißen, die als eines von vier Geldhäusern den Börsengang global koordiniere. Das gelte für die gesamte Preisspanne.Auch bei etlichen internationalen Investoren stoße das Porsche-Papier auf Interesse. Konkreteres lasse sich aber noch nicht sagen.Die Zeichnungsfrist für die Vorzugsaktien der Porsche AG habe am Dienstag begonnen, nachdem am Montagabend der Wertpapierprospekt veröffentlicht worden sei. In einem Korridor zwischen 76,50 und 82,50 Euro pro Stück sollten die Papiere der Volkswagen-Tochter angeboten werden. Auch Privatanleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien sollten einen Teil davon erwerben können.Anleger müssten dafür laut Porsche die Anzahl der Aktien angeben, die sie würden zeichnen wollen, und den Preis pro Aktie nennen, den sie maximal würden zahlen wollen. Nach Ende der Zeichnungsfrist werde dann der Preis festgelegt und die Papiere abhängig von Zahlungsbereitschaft und Nachfrage zugeteilt.Die meisten Vorzugsanteile dürften nicht an kleine, sondern an institutionelle Großanleger gehen. So wolle sich Katar laut VW mit knapp fünf Prozent eindecken. Das Golf-Emirat sei schon drittwichtigster Aktionär des Gesamtkonzerns. Ein weiterer Ankerinvestor des Porsche-Börsengangs sei der norwegische Staatsfonds, in dem die Zentralbank in Oslo die Einnahmen aus den Öl- und Gasvorkommen des Landes verwalte und für künftige Generationen mehren wolle. Daneben würden die US-Fondsgesellschaft T. Rowe Price und die staatliche Investmentgesellschaft ADQ aus Abu Dhabi bei den Stuttgartern einsteigen."Der Aktionär" rät die Aktie der Porsche AG zu zeichnen, so Marion Schlegel. Die Bewertung mit einem KUV von 1,9 und einem 10Fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation falle nicht aus dem Rahmen. (Analyse vom 21.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link