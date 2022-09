Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Porsche SE und Volkswagen.



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (09.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Inmitten Rezessionssorgen, Ukraine-Krise, Inflationssorgen et cetera wolle Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) seine Luxus-Marke Porsche an die Börse bringen. Gehe es nach dem Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer, komme der Schritt von VW etwas spät.Abstimmungen im großen VW-Konzern seien schwierig und langatmig, allen voran deshalb, weil viele unterschiedliche Interessen verfolgt würden. Investoren hätten zuletzt sogar befürchtet, dass das IPO der Luxusmarke im VW-Konzern im aktuell schwierigen Börsenumfeld vielleicht doch noch auf unbestimmte Zeit in die Zukunft geschoben werden könnte.Dem habe der VW-Konzern eine "Absage" erteilt. Kurzum: Die Porsche AG solle möglichst noch im Herbst an die Börse gebracht werden."Klar, noch früher wäre für den VW-Konzern sicherlich besser gewesen, aber Wolfsburg ist kompliziert und daher langsam. Vielleicht ist auch aus diesem Grund der Porsche Börsengang eine gute Sache. Porsche wird faktisch nahezu unabhängig, denn 25% Stammaktien bei der Familie und 53 Prozent Stammaktien im VW-Konzern sollten absichern, dass zukünftig nichts gegen die New PORSCHE geht. Porsche wird damit faktisch zu einem guten Teil aus dem politischen VW-Konzern gelöst", sage Ferdinand Dudenhöffer.Dass die Aktien der Porsche AG nicht zum "Höchstpreis" eingekauft werden müssten, daran sei sicherlich auch die Porsche Holding unter der Führung der Familien Porsche und Piech interessiert. Schließlich werde die Holding 25 Prozent plus eine Stammaktie erwerben.DER AKTIONÄR bleibt dabei: Die Aktie der Porsche Holding SE ist nicht nur eine spannende Wette auf den Börsengang der Sportwagentochter Porsche, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios, so Jochen Kauper. Hier würden bereits kleinere Beteiligungen an Isar Aerospace oder Aeva, Inrix oder Markforged liegen.Von dem Porsche-IPO sollte aber auch die Volkswagen-Aktie profitieren. Sollte die Bewertung des Luxusauto-Herstellers 70 oder 80 Milliarden Euro erreichen, würden dadurch stille Reserven freigesetzt. (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link