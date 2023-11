XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (20.11.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Porsche-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 58,86 EUR vom 14. Juni in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im bisherigen Verlaufstief seien am 26. Oktober 41,65 EUR erreicht worden. Dann habe das Papier eine Erholung gestartet, die zunächst den 10er-EMA und in der Folge auch den 50er-EMA nach oben durchbrochen habe. An der unteren Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Tageschart sei die Aktie aber wieder nach unten abgeprallt und am Freitag mit einer bärischen Tageskerze bei 46,15 EUR aus dem Handel gegangen.AusblickDie Porsche-Aktie könnte die bärische Tageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper vom Freitag am heutigen Montag bestätigen und vor einem Rücksetzer stehen. Sollte es dabei zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA kommen, würde ein Schwächesignal generiert und ein Rücklauf zur Unterstützung bei 45,40 EUR möglich werden. Nur kurz darunter notiere aktuell bei 45,18 EUR auch der 10er-EMA als weitere Unterstützung. In diesem Bereich könnte das Papier dann bereits wieder nach oben abprallen und die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:46,28 EUR -0,09% (20.11.2023, 08:49)