Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (18.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Zu Beginn der neuen Handelswoche stehe die Aktie der Porsche SE im Fokus. Am Montag ab 13 Uhr solle auf einem Kapitalmarkttag unter anderem die Werbetrommel für den Börsengang des Sportwagenbauers Porsche gerührt werden.Investoren würden am heutigen Kapitalmarkttag der Porsche Holding SE News zum geplanten IPO des Sportwagenbauers Porsche erwarten. Porsche befinde sich im Besitz von Volkswagen. Die Porsche Holding SE wiederum halte derzeit rund 53 Prozent der Anteile am Volkswagen-Konzern.Gut möglich, dass nach neuen Aussagen zum Börsengang Hochstufungen und Kurszielerhöhungen durch Analysten die Runde machen würden. Dies könne auch ein Grund für die Rally der Aktie der Porsche Holding an den vergangenen beiden Handelstagen gewesen sein.Der Sportwagenhersteller Porsche werde immer wieder mit Ferrari verglichen. Ferrari weise in der Branche hervorragende Margen auf, verkaufe aber nur einen Bruchteil der mehr als 300.000 Autos, die Porsche jedes Jahr herstelle. Sprich, zuletzt hätten mögliche Bewertungen von Porsche zwischen 75 Milliarden Euro und 90 Milliarden Euro die Runde gemacht.Hinzu komme: Porsche "ist die Marke, die Tesla in Sachen Elektrifizierung am nächsten kommt", so Bloomberg Intelligence-Analyst Michael Dean."Porsche ist in einer Rezession keine sichere Wette, weil es nicht so exklusiv wie Ferrari ist", so Daniel Roeska, Autoanalyst bei Bernstein. "Und wenn man die Unternehmensführung nicht ändert und es Porsche entscheiden lässt, was für ihn selbst am besten ist, anstatt Entscheidungen auf Konzernebene zu treffen, dann maximieren Sie nicht den Shareholder Value".Die Porsche SE-Aktie sei nicht nur eine spannende Wette auf eine positive Zukunft der VW-Strategie und dem anstehenden Börsengang der Sportwagentochter Porsche, sondern auch auf einen Ausbau des Beteiligungsportfolios.Neben der Hauptbeteiligung VW habe die Porsche Holding in den letzten Jahren kleinere Investments in Isar Aerospace, Inrix. PTV Software und den mittlerweile börsennotierten 3D-Druck-Spezialisten Markforged und AEVA Technologies (LIDAR-Hersteller) getätigt.Die Porsche-Strategie sei aussichtsreich. Darüber hinaus investiere Volkswagen alle Energie in den Swing weg vom Verbrenner hin Richtung Elektromobilität und selbst fahrenden Autos. Grund genug für viele Analysten, für die Porsche Holding Kursziele zwischen 75 Euro und 116 Euro auszurufen. Die Aktie ist auf dem aktuellen Niveau ein Investment wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2022)