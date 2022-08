Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

73,46 EUR +5,15% (30.08.2022, 15:26)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

73,22 EUR +5,14% (30.08.2022, 15:13)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (30.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Anleger würden weiter positiv auf den geplanten Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche AG blicken. Am Dienstag hätten vor allem die Papiere der Volkswagen-Konzernholding Porsche SE ihre Kursrally fortgesetzt, nachdem am Freitag neue Spekulationen über die Bewertung der Porsche AG aufgekommen seien.Mit einem Anstieg um 5,1 Prozent auf 73,22 Euro würden die SE-Titel nun am Dienstag auf den sechsten Gewinntag in Folge zusteuern. Zudem sei die Aktie hinter Zalando der bislang stärkste Wert des Tages im DAX. Dem seien die im DAX ebenfalls enthaltenen VW-Vorzugsaktien mit einem Anstieg um 3,5 Prozent gefolgt.Mit Spannung werde auf baldige Neuigkeiten rund um das IPO der Porsche AG gewartet. Am vergangenen Freitag habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die VW-Sportwagentochter bei Interessenten mit 60 bis zu 85 Milliarden Euro bewertet werde. Demnach solle der Börsengang in der ersten September-Woche angekündigt werden. Auch seien bereits Vorbestellungen eingegangen für mehr als die wohl angebotene Aktienzahl.Anleger hätten in den vergangenen Tagen erleichtert darauf reagiert, dass das Interesse der Investoren dann offensichtlich rege vorhanden sein könnte. Philippe Houchois von Jefferies Research habe am Vortag in einer Studie betont, das Risiko einer geringen Nachfrage nach den Porsche-AG-Aktien werde unter Investoren viel diskutiert. Sie seien gespalten zwischen Sorge und Zuversicht. Houchois habe seine Ansicht untermauert, dass die Porsche SE zwar bei Anlegern zuletzt weniger stark im Fokus gestanden habe, aber wohl am stärksten von der Abspaltung profitieren sollte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link