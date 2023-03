ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (10.03.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Porsche-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Scheitern an den Barrieren bei rund 95 EUR befinde sich die Aktie der Porsche Holding im Rückwärtsgang. Insbesondere seit Februar 2022 gelte ein deutlicher Abwärtstrend (akt. bei 61,83 EUR), in dessen Verlauf der Autotitel zum Jahreswechsel die wichtige Bastion bei rund 50 EUR erfolgreich getestet habe. In den letzten 15 Jahren habe der beschriebene Rückzugsbereich in schöner Regelmäßigkeit immer wieder als Widerstand bzw. als Unterstützung gewirkt. Damit habe man schon mal die derzeit wichtigste charttechnische Stop Loss-Marke herausgearbeitet. Für eine nachhaltige Wende zum Besseren sollte die Aktie indes den Kreuzwiderstand aus den jüngsten Verlaufshochs bei rund 60 EUR und dem o. g. Baissetrend überwinden. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, dann stecke die langfristige Glättung der letzten 38 Monate (akt. bei 67,22 EUR) ein erstes Erholungsziel ab. Danach warte in Form des Hochs von Januar 2020 bei 70,66 EUR die nächste Barriere. Noch ein weiterer Aspekt sei aktuell von großer Bedeutung: Von Mitte März bis Anfang Mai setze eine saisonal sehr günstige Phase ein. Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends könne die Aktie in diesen wenigen Wochen bei einer Trefferquote von knapp 70% um gut 8% zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:57,30 EUR -1,38% (10.03.2023, 08:45)XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:58,48 EUR -2,14% (09.03.2023, 17:35)