Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Porsche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding SE (PSE) (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) unter die Lupe.Der Sportwagenbauer Porsche wolle vom rein elektrischen Modell Macan ebenso viele Einheiten verkaufen wie von der Verbrenner-Generation. "Von der heutigen Generation fertigen wir pro Jahr mehr als 80.000 Einheiten", habe Produktionschef Albrecht Reimold der "Automobilwoche" (Montag) gesagt."Langfristig planen wir auch beim vollelektrischen Macan in dieser Größenordnung." Der Macan sei demnach als kompakter Sportgeländewagen (SUV) das meistverkaufte Modell der Volkswagen -Tochter.Bislang habe Porsche keine konkreten Absatzziele für den E-Macan nennen wollen, schreibe die Fachzeitschrift weiter. Der Macan werde in Leipzig gebaut, die Produktion des elektrischen Modells solle demnach noch im Jahr 2023 starten. Alles hänge von der weltweiten Entwicklung der E-Mobilität ab. "Wir stellen uns daher flexibel auf und werden das Verbrennermodell rund zwei Jahre parallel fertigen", habe Reimold angekündigt.Das Leipziger Porsche Werk werde nun verstärkt zum Standort für Elektromobilität ausgebaut. Neben dem E-Macan, der ab 2023 in Leipzig in Serie gehen werde, solle ein neuer großer Geländewagen mit Elektroantrieb in Sachsen gebaut werden. Außerdem solle es künftig möglich sein, auf einer Montagelinie sowohl Autos mit Verbrennermotor als auch mit Hybrid- und reinem Elektroantrieb zu bauen. Bis 2030 solletn bei Porsche mehr als 80 Prozent der Fahrzeuge vollelektrisch ausgeliefert werden.Am 20. August 2002 sei der erste Porsche Cayenne in Leipzig vom Band gerollt. Damals seien knapp 260 Mitarbeiter in dem reinen Montagewerk tätig gewesen. Inzwischen habe sich Leipzig zum Vollwerk mit mehr als 4.300 Beschäftigten und zu einem der größten Arbeitgeber in der Region entwickelt. Täglich würden derzeit 550 Macan und Panamera produziert. "Seit dem ersten Spatenstich im Februar 2002 haben wir bis heute rund 1,3 Milliarden Euro in die Entwicklung unseres sächsischen Standorts investiert", habe Produktionsvorstand Albrecht Reimold gesagt.Sowohl die Aktie von Porsche als auch von VW seien nach der Erholungsbewegung in den vergangenen Wochen zuletzt wieder etwas unter Druck gekommen. "Der Aktionär" bleibt aber für beide Werte zuversichtlich, so Marion Schlegel. Aus langfristiger Sicht würden beide Titel auf interessantem Kaufniveau notieren. (Analyse vom 22.08.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link