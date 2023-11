Tradegate-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

44,70 EUR -1,02% (24.11.2023, 15:11)



XETRA-Aktienkurs Porsche-Vorzugsaktie:

44,65 EUR -1,04% (24.11.2023, 14:54)



ISIN Porsche-Vorzugsaktie:

DE000PAH0038



WKN Porsche-Vorzugsaktie:

PAH003



Ticker-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

PAH3



NASDAQ OTC-Symbol Porsche-Vorzugsaktie:

POAHF



Kurzprofil Porsche Automobil Holding SE:



Die Porsche Automobil Holding SE ("Porsche SE") (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft. Sie hält insbesondere die Mehrheit der Stammaktien am Volkswagen Konzern, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen Konzern besteht aus zwölf Marken aus sieben europäischen Staaten: Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN.



Neben diesem Kerninvestment plant die Porsche SE, weitere strategische Beteiligungen entlang der automobilen Wertschöpfungskette zu erwerben. Diese umfasst die gesamte Bandbreite von Basistechnologien zur Unterstützung des Entwicklungs- und Produktionsprozesses bis hin zu fahrzeug- und mobilitätsbezogenen Dienstleistungen. (24.11.2023/ac/a/d)





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Porsche Automobil Holding SE moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited ziehen sich aus ihren Short-Aktivitäten in den Vorzugsaktien der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) ein Stück weit zurück.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 23.11.2023 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% auf 0,59% der Porsche-Aktien gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Porsche-Aktien:0,59% Qube Research & Technologies Limited (23.11.2023)Börsenplätze Porsche-Vorzugsaktie: